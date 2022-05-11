Приближается тяжелый период в войне с РФ: в Минобороны сказали, сколько он продлится

В Мынобороны предупредили, что близится тяжелый период в войне с РФ/ Reuters, Facebook Анна Маляр

В Минобороны Украины предупредили, что приближается тяжелый период в войне с Россией. Он продлится несколько недель или месяцев.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время пресс-конференции 11 мая. Она отметила, что у РФ еще есть достаточно вооружения, чтобы продолжать наступление.

"Впереди нас ожидает сложный и длительный этап борьбы до полного очищения нашей страны и установления суверенитета в государственных границах. Потому что в РФ еще много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время", – сказала Маляр.

Она отметила, что Украина ожидает поступления большой помощи от иностранных партнеров, часть этой помощи поступит в пределах ленд-лиза от США. Однако к тому времени будет тяжелый период противостояния российской армии.

Также Маляр рассказала, что сейчас является невозможной деблокада Мариуполя военным путем. По ее словам, если бы это было возможно, руководство Украины уже использовало бы этот шанс.

"ВСУ делают всё, что от них зависит, чтобы эту ситуацию исправить... Мы должны понимать, что эта тема очень чувствительна и каждое слово может быть использовано врагом и навредить нашим защитникам", – добавила она.

Читайте такжеРФ "погрязла" в Украине: война зашла в тупик – разведка СШАРанее в Минобороны Украины рассказали, что резервов вооружения путинской армии может хватить еще на несколько месяцев. Оперативно их пополнить не удастся – в условиях войны и наложенных на РФ санкций это может затянуться на годы, однако для России еще есть чем воевать.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины во время контрудара в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах. Уничтожено несколько единиц автомобильной и бронированной техники, более десятка вражеского личного состава.

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