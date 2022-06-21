"Володя, ты – проиграл": в речи Токаева нашли тайный посыл к Путину

В речи Токаева нашли тайный посыл к Путину / скриншот

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать самопровозглашенные "ЛДНР". Это громкое заявление казахского лидера российский оппозиционный политик Геннадий Гудков назвал сигналом Владимиру Путину.

В комментарии "24 каналу" он отметил, что Токаев обращался не только к российскому президенту.

"Это не прямая речь, но Токаев этим ему сказал: "Володя, ты – проиграл. Я не хочу с тобой иметь никаких дел, чтобы потом не возникали проблемы", - пояснил Гудков.

Также Токаев дал сигнал всем, что Путин де-факто проиграл войну. "А может, и страну", – добавил оппозиционер.

Читайте такжеКак Путина унизили несколько раз подрядОтметим, что еще в начале войны официальный Казахстан отклонил запрос властей РФ присоединиться к боевым действиям в Украине. В Казахстане заявили, что не признают "ЛДНР" и не видят повода для агрессии против Украины.

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