Война Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях

В Москве просят Анкару помочь урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.
Заявления Турции о военной поддержке Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе накаляют ситуацию. Анкаре следует принять участие в мирном урегулировании вооруженного противостояния Баку и Еревана. Действия, направленные на эскалацию конфликта, могут привести к дестабилизации ситуации на всем Закавказье.
Об этом заявили российские власти, сообщает РИА Новости.
В частности, в Кремле прокомментировали заявления Анкары о том, что Турция будет рассматривать нападение на Азербайджан как нападение на Турцию. У Путина заявили, что турецкой стороне лучше сосредоточить внимание на урегулировании конфликта в дипломатической плоскости.
"Заявления о военной поддержке участников карабахского конфликта лишь подливают масла в огонь, призываем Турцию помочь мирному урегулированию", - отмечается в сообщении.
В российском МИД полагают, что участие третьих сторон в нагорно-карабахском конфликте может привести к масштабному кризису в регионе.
"МИД России снова предостерег, что безответственные действия третьих сторон по Карабаху могут спровоцировать эскалацию и дестабилизацию уже во всем Закавказье", - подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.Читайте такжеУ Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Острая фаза нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном вспыхнула утром, 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в нападении, после чего Азербайджан начал наступательную операцию.
- Турция выступила в поддержку Азербайджана. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха, который принадлежит Баку.
- 1 октября США, Франция и Россия сделали совместное заявление, в рамках которого призвали Ереван и Баку в немедленном порядке прекратить огонь и начать процесс мирных переговоров.
- Заявление раскритиковал турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он считает, что перед переговорами в дипломатическом формате Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха.