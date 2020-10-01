Война Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях

В Кремле призвали Турцию не провоцировать эскалацию конфликта/ GettyImages

Заявления Турции о военной поддержке Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе накаляют ситуацию. Анкаре следует принять участие в мирном урегулировании вооруженного противостояния Баку и Еревана. Действия, направленные на эскалацию конфликта, могут привести к дестабилизации ситуации на всем Закавказье.

Об этом заявили российские власти, сообщает РИА Новости.

В частности, в Кремле прокомментировали заявления Анкары о том, что Турция будет рассматривать нападение на Азербайджан как нападение на Турцию. У Путина заявили, что турецкой стороне лучше сосредоточить внимание на урегулировании конфликта в дипломатической плоскости.

"Заявления о военной поддержке участников карабахского конфликта лишь подливают масла в огонь, призываем Турцию помочь мирному урегулированию", - отмечается в сообщении.

В российском МИД полагают, что участие третьих сторон в нагорно-карабахском конфликте может привести к масштабному кризису в регионе.

"МИД России снова предостерег, что безответственные действия третьих сторон по Карабаху могут спровоцировать эскалацию и дестабилизацию уже во всем Закавказье", - подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.Читайте такжеУ Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе