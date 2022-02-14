Войска РФ у границ Украины и запуск "Минска": в Москве разразились требованием к Западу

Запад должен обеспечить реализацию Киевом Минских соглашений - МИД России / Reuters

Заместитель руководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников заявил о том, что, дескать, это Запад, а не Москва, должен работать над дэскалацией ситуации у границ Украины, обеспечив реализацию Киевом Минских соглашений по Донбассу. По его словам, темы обозначенные США на переговорах с Россией, дескать, не соответствуют главному плану диалога.

Как сообщает Интерфакс, в понедельник, 14 февраля, представитель российского внешнеполитического ведомства сказал, что темы, которые предложили США России для обсуждения урегулирования кризисной ситуации вокруг Украины, дескать, не соответствуют "пакетному контексту" переговоров.

Читайте такжеНикакого диалога с "ЛДНР", уступок по границам и суверенитету: Украина объявила красные линии для РФ"Те темы, по которым США обозначили настрой на деловой разговор, они вырываются из пакетного контекста, обусловливаются нашими предварительными шагами по деэскалации ситуации вокруг Украины", - считает Постников.

По его словам, дескать, это не Россия должна идти на эскалацию у границ Украины, а Западу якобы следует обеспечить реализацию Киевом минских договоренностей.

"Нам там нечего деэскалировать. Это Западу нужно обеспечить деэскалацию, прежде всего добившись от своих подопечных в Киеве неукоснительного и всеобъемлющего Минского комплекса мер", - подчеркнул Олег Постников.

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Минские соглашения по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев готов выполнять Минские соглашения, но не в интересах России. Москва настаивает на прямых переговорах украинского государства с представителями российских оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, что категорически неприемлемо для Украины.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин говорила, что конфликт на Донбассе все еще можно урегулировать на базе "Минска". Проблема состоит в разной интерпретации договоренностей сторонами конфликта. Достичь компромисса не удастся до тех пор, пока Москва будет настаивать на запуске соглашений в ущерб суверенитету украинского государства.

Представитель Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш рассказал, что Украина в рамках минского процесса готова обсуждать все инициативы по разрешению конфликта, однако не собирается письменно реагировать на предложения российских представителей ОРДЛО, поскольку они не являются стороной конфронтации.

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