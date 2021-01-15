ВОЗ решительно призвала отказаться от "вакционализма"

В организации просят страны не закупать огромные партии вакцин против коронавируса.
Во Всемирной организации здравоохранения резко осудили действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей.
"Вакцины быстро доходят к странам с высоким уровнем доходов, тогда как в беднейших странах мира их вообще нет. Некоторые страны заключают побочные контракты, даже закупая сверх потребностей", - сказал Генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении в Twitter в пятницу, 15 января
Хотя правительства государств несут ответственность за защиту своего населения от коронавируса, "вакционализм обречен на провал и задержит глобальное восстановление", подытожил генсек ООН.
- В связи со стартом вакцинации от коронавирусной инфекции и борьбой с распространением COVID-19 некоторые страны стали вводить так называемые "паспорта вакцинации" – сертификаты, подтверждающие, что человек сделал прививку от коронавируса. Такие паспорта уже внедряют в Израиле, на очереди – Венгрия и Россия.
- Как полагает врач-инфекционист Евгений Дубровский, более рациональным шагом в данной ситуации могла бы стать раздача иммунных паспортов людям, уже переболевшим COVID-19.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что государство пока не будет вводить такие COVID-паспорта, однако вопрос находится на контроле у властей.
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что подобные документы могут появиться только после того, как пройдет массовая вакцинация от коронавируса в Украине.
Автор: Екатерина Трохимчук