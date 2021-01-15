ВОЗ решительно призвала отказаться от "вакционализма"

ООН призвала страны мира делиться вакцинами от коронавируса / Фото: Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения резко осудили действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей.

"Вакцины быстро доходят к странам с высоким уровнем доходов, тогда как в беднейших странах мира их вообще нет. Некоторые страны заключают побочные контракты, даже закупая сверх потребностей", - сказал Генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении в Twitter в пятницу, 15 января

Хотя правительства государств несут ответственность за защиту своего населения от коронавируса, "вакционализм обречен на провал и задержит глобальное восстановление", подытожил генсек ООН.