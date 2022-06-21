"Вождю придется уходить": в РФ рассказали о выборе преемника Путина

Владимир Путин / Фото УНИАН

Кремлевская верхушка ведет РФ к политическому кризису и в окружении российского президента Владимира Путина это понимают и уже начинают действовать.

Как заявил российский политический аналитик Валерий Соловей в интервью каналу Ходорковский. Live, смена власти в РФ может произойти до конца года.

"Патрушев, Кириенко, Мишустин, Собянин понимают, что вождю скоро придется уходить. Откроется пространство для конкуренции — возможно уже осенью", — не исключил он.

Российский эксперт обратил внимание на то, что российская властная верхушка может обращаться к россиянам через лидеров мнений с призывом менять власть.

По его мнению, вопрос может приобрести дополнительную остроту на фоне отсутствия результатов российских оккупантов в войне против Украины.

Соловей добавил, что после того, как тысячи оккупантов вернуться с войны в Украине они будут очень злы на российскую власть и для Кремля это может стать одной из ключевых опасностей.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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