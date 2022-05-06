Враг держит в Беларуси до восьми ракетных комплексов "Искандер" - Генштаб

Помимо ракетных комплексов, на территории Беларуси сохраняются до шести самолетов различных модификаций.
Россия сейчас держит на территории Беларуси восемь ракетных комплексов "Искандер". Страна-оккупант может применить их для нанесения ударов по территории Украины, сообщает Facebook-страница Генерального штаба ВСУ.
Также, помимо ракетных комплексов, на территории Беларуси сохраняются до шести самолетов различных модификаций.
"В Республике Беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил Российской Федерации в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", - пишет пресс-служба.
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Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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