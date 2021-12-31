Встреча 2022-ого: когда Новый год встречают в мире

Мир в некоторых уголках уже встретил Новый год / pixabay.com

Новый 2022 год уже вступил в права в некоторых уголках мира. Его уже встретили жители островов Лайн в Тихом океане, части Кирибати в Полинезии и других стран.

Однако есть 8 стран, которые будут праздновать Новый год в другой день. Это - Израиль, где праздник Рош га-Шана отмечается по лунному календарю осенью, и Саудовская Аравия, где смена года происходит в день весеннего равноденствия 21 марта. Поэтому 1 января празднование под строгим запретом. Иран празднует Новый год в марте по персидскому календарю, а Бангладеш - в апреле. Китай, Вьетнам и Южная Корея будут встречать 2022-ой по собственным календарям в январе-феврале, а индийцы и вовсе в разное время. Но официально праздник в Индии состоится 22 марта.

Кто уже встретил Новый 2022 год

В 12:00 по киевскому времени новый 2022-й год уже наступил на для жителей островов Лайн и Кирибати.

В 13:00 Новый год пришел в Новую Зеландию и Фиджи, через час - на Камчатку и Маршалловы острова.

С 14:00 до 15:00 праздновали разные части Австралии, за ней - Южная и Северная Корея и Япония.

1/36Китай, Малайзия, Филиппины и остров Бали встретили 2022-й в 18:00, Индонезия - в 19:00.

В 20:00 праздновали Бангладеш, Шри-Ланка, а через 15 минут - Непал.

В 20:30 новый год пришел в Индию, спустя полчаса - в Туркменистан, Узбекистан, Пакистан, Кыргызстан и на Мальдивы.

Афганистан празднует в 21:30, а Армения, Азербайджан, Грузия и ОАЭ - в 22:00.

На час раньше Украины будут праздновать Турция, Россия и Беларусь.

Вместе с украинцами, в 00:00 по киевскому времени, в 2022-й войдут Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.

Затем каждый час Новый год будут встречать сначала часть Африки и Центральная и Западная Европа (Франция, Германия, Италия, Испания, Норвегия), потом - Великобритания, Португалия.

В 04:00 1 января будет праздновать Бразилия, за ней - восточная Канада и Карибские острова.

Только в 07:00 утра новый год дойдет до США (Вашингтон, Нью-Йорк) и столицы Канады.

А позднее всех его встретят жители Самоа - в 13:00 1 января.

Напомним, в Новый год 31 декабря цены на услуги столичного такси традиционно взлетят. Водителя объясняют это повышенным спросом среди клиентов.

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