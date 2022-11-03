ВСУ бьют войска РФ на поле боя: в октябре враг терял по 40 танков и БМП в день – разведка Британии

Войска РФ на войне против Украины испытывают проблемы с техникой и артиллерийскими боеприпасами / Коллаж ОК Юг, УНИАН

В ходе контрнаступательной операции ВСУ в октябре войска страны-оккупанта РФ теряли по 40 танков и боевых машин пехоты (БМП) в день. Беларусь уже передала Москве не менее 100 дополнительных танков и БМП. У российских войск проблемы с артиллерийскими боеприпасами и запасами техники. Об этом заявили в разведке Британии.

Как сообщает Минобороны Великобритании, российские военные недовольны тем, что им приходится воевать старыми БМП. Они называют машины алюминиевыми банками.

Указано, что в середине октября в ходе контрнаступления армии Украины потери оккупантов в военной технике возросли до более чем 40 единиц в день.

"В середине октября, перед лицом украинских наступлений, потери российской бронетехники возросли до более чем 40 единиц в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в разведке Британии отметили, что Россия получает военную технику от Беларуси. В последние недели Минск передал Москве не менее 100 дополнительных танков и БМП.

Также известно, что у российских оккупационных войск в Украине проблемы с артиллерийскими боеприпасами и количеством исправной бронетехники, которая нужна на замену.

"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны в России. Силы в Украине в настоящее время испытывают проблемы частично из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники на замену", - подчеркнули в Минобороны Британии.

Война России против Украины

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что армия Украины продолжает удерживать огневой контроль в Херсонщине. По ее словам, российские оккупанты получили команду до последнего держаться в Херсоне. Захватчики готовятся к уличным боям и сооружают оборонительные редуты.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ВСУ продолжают контрнаступление в регионе. Украинские войска освободили еще 9 населенных пунктов. Тяжелые бои идут в районах Белогоровки, Сватово и Кременной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что ВСУ могут освободить Херсон до конца ноября. По словам Буданова, группировка оккупантов в оккупированной Херсонской области составляет до 40 тысяч военных. Самые боеспособные подразделения в Херсоне.

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