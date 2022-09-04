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ВСУ ударами HIMARS отразили наступление РФ, враг будет бороться иранскими беспилотниками – эксперты

4 сентября 2022, 16:16

Атаки армии Украины авиацией и ракетными системами HIMARS повергли в уныние российские войска.

Войска РФ беспилотник Иран
Россия попытается бороться с РСЗО HIMARS иранскими беспилотниками - американские эксперты / Коллаж hdi_vfx.artstation.com, Reuters

Силы обороны Украины смогли отразить наступление войск России своей боевой авиацией и ракетными системами HIMARS и повергли оккупантов в уныние. При помощи полученных от Ирана беспилотников захватчики намерены бороться с американскими РСЗО и синхронизировать их со своими системами ПВО. Однако есть сомнения, что им удастся реализовать такую задачу.

Как сообщает Голос Америки, эксперты сомневаются в том, что иранские беспилотники будут работать на войне Москвы против Киева. Они нужны россиянам, чтобы бороться с ракетными системами залпового огня HIMARS.

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В частности, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан сказал Newsweek, что оккупанты собираются использовать БПЛА с неуправляемыми ракетами большой дальности. Но для реализации такой задачи им следует наладить взаимодействие между дронами и боевыми ракетами. Это займет время.

В сообщении журнала указывается, атаки украинских HIMARS, которые поставили Украине американцы, и боевая авиация привели к падению морального духа солдат РФ. ВСУ сумели отразить наступление РФ. Теперь россиянам нужно найти противодействие такому вооружению.

В свою очередь, подполковник американской армии Пол Лукашенко предположил, что интеграция БПЛА с российской системой противовоздушной обороны может стать проблемой.

Как полагает Лукашенко, ударные дроны, среди которых Rad-85, или Mohajer-6 или Shahid-129 или 191, результативны в тех случаях, когда ведутся непостоянные боевые действия. Речь идет об ударах по террористам или повстанцам. Насколько они эффективны в режиме войны высокой интенсивности – актуальный вопрос.

"Однако до сих пор непонятно, будут ли они эффективны в условиях вооруженного конфликта высокой интенсивности, который сейчас имеет место между Украиной и Россией. И настоящей проблемой здесь будет их использование интегрированной системой ПВО или IAD, которая предназначена для поражения приближающегося беспилотника. Неясно, действительно ли у иранских аппаратов такие технические возможности", - подчеркнул эксперт.

Беспилотники Ирана для России

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в июле сказал, что Иран намерен отправить РФ несколько сотен боевых беспилотников. По его словам, Тегеран преследует цель "помочь" россиянам удержать оккупированные территории Украины.

В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на фронте уже замечены БПЛА, которые России мог поставить Иран. По словам Арестовича, дроны – устаревшие и примитивные. Однако они представляют опасность.

26 августа агентство AP со ссылкой на источники сообщило, что Иран уже передал России свои БПЛА, а Москва их получила. Как указывали журналисты, дроны готовы к использованию на войне против Украины.

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