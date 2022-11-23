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"Вы мужчина или кто?": жены и матери мобилизированных россиян требуют аудиенции Путина

23 ноября 2022, 08:32

Родные россиян, которых отправили на войну в Украину, хотят встречи с Владимиром Путиным.

Россиянки требуют встречи с Путиным
Россиянки требуют встречи с Путиным / скриншот с видео, YouTube

Родственницы российских мобилизованных и срочников требуют встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова записала ответ на заявления о том, что Путин собирается встретиться с матерями оккупантов. Оказалось, что никого из Совета матерей и жен на встречу не позвали.

"Вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться открыто не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам? Мы здесь, в Москве, готовы встретиться с вами", - возмутилась россиянка.

Ранее мы рассказывали, что в деревне Тюменево Кемеровской области мобилизовали всех мужчин. Похожая ситуация и в других населенных пунктах региона. Местные жители рассказали журналистам, что у них повестки раздали всем мужчинам. Всего было мобилизовано 59 человек.

Ранее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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Автор: Сергей Кущ
мобилизация война в Украине Владимир Путин
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