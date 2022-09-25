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Мобилизировали всех: в российской деревне не осталось ни одного мужчины

25 сентября 2022, 09:11

Местные жители рассказали, что в соседних деревнях почти такая же ситуация.

Мобилизация
В российской деревне не осталось ни одного мужчины/ скриншот

В деревне Тюменево Кемеровской области мобилизовали всех мужчин. Похожая ситуация и в других населенных пунктах региона.

Местные жители рассказали журналистам "Новой газеты. Европа", что у них повестки раздали всем мужчинам. Всего было мобилизовано 59 человек.

"Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат", - сообщили люди.

Также местные жители рассказали, что в соседних деревнях почти такая же ситуация.

Повестка
Повестка / novayagazeta.eu

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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Автор: Сергей Кущ
мобилизация новости России война в Украине
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