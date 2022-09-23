"Спецтехника" для "спецоперации": выяснилось, как в России проходит обучение мобилизованных

Уничтоженная российская техника, российские военные / Reuters, УНИАН

Мобилизация в России идет полным ходом. Уже начались учения военных, которых бросят на войну против Украины.

В ходе них выяснилось, что военная техника "второй армии мира" находится в ужасающем состоянии и постоянно ломается, а сами военнослужащие пребывают в удручающем состоянии, пишут в Telegram-канале "Досье Шпиона".

Так, 21 сентября учения с личным составом проводил 3-й армейский корпус, который сформировали в Нижегородской области РФ специально для участия в "спецоперации".

Во время занятий новобранцы вывели из строя 61 единицу военной техники:16 танков Т-80БВ, одну боевую машину поддержки танков, 32 БМП-1, 10 единиц БМП-2 и два тягача БТС-4.

"Поломки разнообразные – от неисправностей двигателя до повреждения системы управления огнем", – сказано в сообщении.

Личный состав армейского корпуса после таких учений в плохом моральном состоянии. Военнослужащие РФ между собой говорили о том, что, если бы все эти поломки техники случились на поле боя, они бы уже были мертвы.

Частичная мобилизация в России

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он сказал, что Москва, в первую очередь, собирается призвать на войну с Украиной военных запаса и лиц, которые проходили службу в российской армии. Кроме того, Путин добавил, что страна-агрессор признает "результаты референдумов" на оккупированных Москвой украинских территориях.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заметил, что Россия на 210-й день "спецоперации" против Украины получила мобилизацию, закрытые границы, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Советник руководителя МВД Вадим Денисенко считает, что России на первом этапе мобилизации не удастся призвать более 40-50 тысяч человек. У Москвы нет ресурсов для подготовки и оснащения большего количества людей. Задача Путина – стабилизировать линию фронта и не сдержать дальнейшее продвижение ВСУ.

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