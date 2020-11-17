УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Выборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетеней

17 ноября 2020, 10:50

Ситуация с президентскими выборами в США по-прежнему остается сложной до предела.

США,выборы
В Джорджии нашли тысячи неучтенных бюллетеней / Reuters

В США, в штате Джорджия, где идет ручной пересчет пересчитают около 5 миллионов бюллетеней, которые американцы заполняли на президентских выборах, обнаружили около 2 600 неучтенных голосов.

Об этом сообщают журналисты телеканала Fox News. Бюллетени, которые не были учтены во время первого подсчете, были обнаружены в округе Флойд. Как заявил госсекретарь штата Джорджия Брэда Раффенспергера, ответственные лица забыли загрузить эти данные с карты памяти в автомате, который делал сканирование бюллетеней.

Впрочем, все найденные бюллетени, по всей вероятности, никак не изменят соотношение между кандидатами в президенты США. Разрыв в Джорджии между Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет около 14 тысяч голосов. Кроме того, в офисе Раффенспергера сообщили, что из найденных 2,6 тысячи голосов добавили Трампу 800, но Байден все равно остается впереди в целом по штату.

Читайте такжеТрамп после выборов президента США стал полностью седым

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

новости США выборы в США президентские выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Выборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетеней». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Силовики разгоняют протесты в Минске: взрываются гранаты, есть пострадавшиеСиловики разгоняют протесты в Минске: взрываются гранаты, есть пострадавшие ​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе Захват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявлениеЗахват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление Операция преемник: в Беларуси раскрыли планы Лукашенко по передаче властиОперация преемник: в Беларуси раскрыли планы Лукашенко по передаче власти В российской Госдуме предложили деоккупировать "братскую" УкраинуВ российской Госдуме предложили деоккупировать "братскую" Украину
Следующий материал

Последние новости

11:29
Почему не стоит ожидать разворота Молдовы от Москвы
11:21
Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые
11:21
Названа дневная норма чеснока, и что убивает его "суперсилу" Видео
11:15
Влад Яма показал, что врачи сделали с поврежденной рукой
11:15
Отменит ли Рада карантин выходного дня, и к чему это приведет мнение
Реклама
11:11
Как лечить COVID-19 без семейного врача - объяснение Минздрава Видео
11:04
Анонсирован крупный кроссовер Minecraft со "Звездными Войнами" – с малышом Йодой на борту Видео
10:50
Выборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетеней Видео
10:29
Microsoft расставила все точки над "і" в вопросе выхода Fallout, Elder Scrolls и других хитов Bethesda на PS5
10:25
Протесты под Верховной Радой: перекрытая улица и стычки с полицией Видео
10:15
Байден навсегда остановит путинский Северный поток-2 - Bild
10:10
В Минсоцполитики предостерегли украинцев о сюрпризе с пенсиями на карточках Видео
10:04
Ось катастроф 2020: астролог назвала очень опасный период Видео
10:01
Почему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России мнение
09:41
Достроят ли Северный поток-2 при Байдене: в России оценили шансы
09:35
Инфекционист рассказал, поможет ли карантин выходного дня в борьбе COVID-19 Видео
09:21
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
09:08
Как приготовить вкусный салат винегрет: шеф-повар дал три совета
08:43
Трампа еле отговорили от удара ракетами по ядерным объектам Ирана - The New York Times
08:41
Украину постигло возмездие: будет ли повторное закрытие границ мнение
Реклама
08:35
Киев стал антилидером в Украине: за сутки нашли 1143 больных COVID-19
08:25
Коронавирус в Украине 17 ноября: поставлено рекордное число диагнозов за сутки Видео
08:11
Комаровский рассказал, как именно нужно вводить карантин выходного дня Видео
07:55
Врачи отказались принять: под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации Видео
07:26
У Трампа сделали важное заявление о передачи власти в США
07:13
Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет Видео
07:02
30 тысяч диагнозов в сутки: Степанов назвал условие резкого роста числа больных COVID-19 в Украине Видео
06:55
Россия потерпела сокрушительное поражение в Молдове мнение
06:33
Генералы готовы начать свою игру: эксперт назвал последнюю надежду Лукашенко Видео
06:02
Что нужно и чего нельзя делать при лунном затмении 30 ноября
05:29
"Сиси обнаженные": украинская блогер сделала интимное сэлфи
05:06
Почему Путин так любит Трампа: политолог дал ответ
04:31
Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Фото Видео
04:06
Заражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать Видео
03:40
Хитрый план Кремля по Карабаху: эксперты объяснили "кидок" Еревана Москвой Видео
02:58
Укол здоровья: ученые разоблачили топ-3 мифов о вакцинациях Видео
02:12
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем Видео
01:35
"Что так скромно": Тина Кароль свела с ума поклонников пикантным разрезом платья
00:54
Потайная сладость: ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбы
00:50
В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии коронавируса Видео
Реклама
00:44
Миротворцы из РФ привезли в Нагорный Карабах Грады – СМИ Видео
00:23
​В Раде поддержали выделение 2 млрд из COVID-фонда: куда пойдут средства​ Видео
16 ноября, понедельник
23:59
В Харькове украинский режиссер умер после избиения
23:53
Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты Видео
23:40
В Китае выявили коронавирус в импортном мясе Видео
23:11
Ученый призвал закупить для Украины российскую вакцину от Covid-19
23:06
В Минздраве рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом Видео
22:39
В Канаде изобрели шлем для защиты от коронавируса
22:32
Киев заметет снегом и ударит мороз: синоптики озвучили прогноз погоды Видео
22:03
​Комаровский назвал самые опасные места для заражения COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять