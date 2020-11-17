Выборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетеней

Ситуация с президентскими выборами в США по-прежнему остается сложной до предела.
В США, в штате Джорджия, где идет ручной пересчет пересчитают около 5 миллионов бюллетеней, которые американцы заполняли на президентских выборах, обнаружили около 2 600 неучтенных голосов.
Об этом сообщают журналисты телеканала Fox News. Бюллетени, которые не были учтены во время первого подсчете, были обнаружены в округе Флойд. Как заявил госсекретарь штата Джорджия Брэда Раффенспергера, ответственные лица забыли загрузить эти данные с карты памяти в автомате, который делал сканирование бюллетеней.
Впрочем, все найденные бюллетени, по всей вероятности, никак не изменят соотношение между кандидатами в президенты США. Разрыв в Джорджии между Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет около 14 тысяч голосов. Кроме того, в офисе Раффенспергера сообщили, что из найденных 2,6 тысячи голосов добавили Трампу 800, но Байден все равно остается впереди в целом по штату.
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Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- Президент США Дональд Трамп заявил о победе Джо Байдена на президентских выборах. По его словам, Байден "победил, потому что выборы были сфальсифицированы".
- Позже Трамп заявил о том, что не признает свое поражение на президентских выборах.
- Эксперт раскрыл сценарий, как Трамп останется в Белом доме.