Выборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетеней

В Джорджии нашли тысячи неучтенных бюллетеней / Reuters

В США, в штате Джорджия, где идет ручной пересчет пересчитают около 5 миллионов бюллетеней, которые американцы заполняли на президентских выборах, обнаружили около 2 600 неучтенных голосов.

Об этом сообщают журналисты телеканала Fox News. Бюллетени, которые не были учтены во время первого подсчете, были обнаружены в округе Флойд. Как заявил госсекретарь штата Джорджия Брэда Раффенспергера, ответственные лица забыли загрузить эти данные с карты памяти в автомате, который делал сканирование бюллетеней.

Впрочем, все найденные бюллетени, по всей вероятности, никак не изменят соотношение между кандидатами в президенты США. Разрыв в Джорджии между Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет около 14 тысяч голосов. Кроме того, в офисе Раффенспергера сообщили, что из найденных 2,6 тысячи голосов добавили Трампу 800, но Байден все равно остается впереди в целом по штату.

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