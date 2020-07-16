Пойдем до конца: конкуренты Лукашенко объединились для победы на выборах

Оппозиционеры объединились против Лукашенко / Reuters

На днях в столице Беларуси мирные жители вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента страны, которые должны состояться 9 августа.

В четверг, 16 июля, кандадидаты- оппозиционеры к действующему президенту - Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико провели встречу штабов, на которой решили объединить свои усилия для победы на выборах. Об этом сообщает tut.by.

Отмечается, что на встрече штабы представляли кандидаты в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

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Конкуренты действующего президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, что призывают избирателей 9 августа прийти на выборы и проголосовать, а также защищать свой голос разными способами.

В случае победы они обещают провести "повторные, честные выборы" после 9 августа.

Как ранее писал Главред, кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, который, согласно соцопросам, является абсолютным лидером по уровню поддержки среди граждан, получил обвинения сразу по трем статьям.