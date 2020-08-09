Выборы в Беларуси: Лукашенко заявил, что Тихановская ему не конкурент

Президент Беларуси также прокомментировал предвыборную программу Тихановской.
Нынешний глава Беларуси Александр Лукашенко не считает кандидата на этот пост Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах президента.
Об этом он заявил журналистам в воскресенье, 9 августа, в Минске, передает Интерфакс.
"Я не считаю этого человека (Тихановскую, - ред.) главным конкурентом. Это вы (СМИ, - ред.) сделали ее главным конкурентом, и она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать", - заявил Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси прокомментировал предвыборную программу Тихановской.
"Что это за программа - проведем нечестные выборы, победим в нечестных выборах, потом выпустим политических, экономических (преступников), наркоманов, уголовников. Выпустим, а потом проведем честные выборы. Объясните, что это такое?" – сказал он.
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Как известно, в воскресенье 9 августа в Беларуси проходят выборы президента, избирательные участки открылись в 8:00 по киевскому времени. В 11 часов на одном из избирательных участков появился действующий глава Республики Александр Лукашенко - он проголосовал.