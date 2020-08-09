Выборы в Беларуси: Лукашенко заявил, что Тихановская ему не конкурент

Александр Лукашенко / Reuters

Нынешний глава Беларуси Александр Лукашенко не считает кандидата на этот пост Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах президента.

Об этом он заявил журналистам в воскресенье, 9 августа, в Минске, передает Интерфакс.

"Я не считаю этого человека (Тихановскую, - ред.) главным конкурентом. Это вы (СМИ, - ред.) сделали ее главным конкурентом, и она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать", - заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси прокомментировал предвыборную программу Тихановской.

"Что это за программа - проведем нечестные выборы, победим в нечестных выборах, потом выпустим политических, экономических (преступников), наркоманов, уголовников. Выпустим, а потом проведем честные выборы. Объясните, что это такое?" – сказал он.

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Как известно, в воскресенье 9 августа в Беларуси проходят выборы президента, избирательные участки открылись в 8:00 по киевскому времени. В 11 часов на одном из избирательных участков появился действующий глава Республики Александр Лукашенко - он проголосовал.