Выборы в Беларуси: США отреагировали на "запугивание" кандидатов и протесты

В США отреагировали на протесты в Беларуси

В США заявили, что пристально следят за протестами в Беларуси. Также Штаты выражают глубокую обеспокоенность в связи, в частности, с задержанием демонстрантов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Беларуси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс", - заявила она.

Выборы и протесты в Беларуси

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По последним данным ЦИК, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

После закрытия избирательных участков по всей территории страны начались акции протеста и массовые задержания.

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Отметим, в Минске вечером 10 августа снова начались протесты граждан, которые не согласны с результатами выборов президента и победой Александра Лукашенко.

Как информирует издание Tut.by, в город заехали автозаки и водометы, а также автобусы с людьми в масках.

Напомним, в Минске сообщили, что в первый день массовых протестных акций против итогов президентских выборов Беларуси КГБ удалось предотвратить покушение на главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.