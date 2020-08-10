Выборы в Беларуси: США отреагировали на "запугивание" кандидатов и протесты

В США обеспокоены задержанием демонстрантов в Минске.
В США заявили, что пристально следят за протестами в Беларуси. Также Штаты выражают глубокую обеспокоенность в связи, в частности, с задержанием демонстрантов.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
"Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Беларуси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс", - заявила она.
Выборы и протесты в Беларуси
Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По последним данным ЦИК, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.
После закрытия избирательных участков по всей территории страны начались акции протеста и массовые задержания.
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Отметим, в Минске вечером 10 августа снова начались протесты граждан, которые не согласны с результатами выборов президента и победой Александра Лукашенко.
Как информирует издание Tut.by, в город заехали автозаки и водометы, а также автобусы с людьми в масках.
Напомним, в Минске сообщили, что в первый день массовых протестных акций против итогов президентских выборов Беларуси КГБ удалось предотвратить покушение на главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.