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Выборы в США: Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах

14 декабря 2020, 23:46
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Выборщики в США окончательно голосуют за нового президента.

Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах / Reuters

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах.

Как сообщает американское издание The Washington Post, на данный момент Байден имеет 240 голосов выборщиков.​

Так, кандидат от Демократической партии получил поддержку выборщиков Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина. В этих штатах команда действующего президента США Дональда Трампа пыталась оспорить результаты голосования.

Отметим, для победы на выборах президента США кандидату необходимо 270 голосов выборщиков. Голосование выборщиков в американских штатах продолжается. Трамп сейчас имеет 232 голоса.

Согласно Конституции США, выборщики собираются и проводят голосования в каждом штате в соответствии с тем, как в нем распределились голоса избирателей.

В процедуре должны принять участие представители всех 50 штатов и округа Колумбия – всего 538 человек.

Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ранее Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.
  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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