Выборы в США: Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах

Выборщики в США окончательно голосуют за нового президента.
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах.
Как сообщает американское издание The Washington Post, на данный момент Байден имеет 240 голосов выборщиков.
Так, кандидат от Демократической партии получил поддержку выборщиков Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина. В этих штатах команда действующего президента США Дональда Трампа пыталась оспорить результаты голосования.
Отметим, для победы на выборах президента США кандидату необходимо 270 голосов выборщиков. Голосование выборщиков в американских штатах продолжается. Трамп сейчас имеет 232 голоса.
Согласно Конституции США, выборщики собираются и проводят голосования в каждом штате в соответствии с тем, как в нем распределились голоса избирателей.
В процедуре должны принять участие представители всех 50 штатов и округа Колумбия – всего 538 человек.
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.