Выборы в США: Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах

Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах / Reuters

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах.

Как сообщает американское издание The Washington Post, на данный момент Байден имеет 240 голосов выборщиков.​

Так, кандидат от Демократической партии получил поддержку выборщиков Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина. В этих штатах команда действующего президента США Дональда Трампа пыталась оспорить результаты голосования.

Отметим, для победы на выборах президента США кандидату необходимо 270 голосов выборщиков. Голосование выборщиков в американских штатах продолжается. Трамп сейчас имеет 232 голоса.

Согласно Конституции США, выборщики собираются и проводят голосования в каждом штате в соответствии с тем, как в нем распределились голоса избирателей.

В процедуре должны принять участие представители всех 50 штатов и округа Колумбия – всего 538 человек.

Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.

27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.

2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.