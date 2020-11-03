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Выборы в США: Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах - соцопрос

3 ноября 2020, 07:00

Основная борьба между кандидатами на пост президента развернется в Огайо, Северной Каролине, Джорджии, Айове.

выборы в США
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября/ Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп обогнал своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, будет основная борьба.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте политологического сетевого ресурса Real Clear Politics.

Сообщается, что в штате Огайо Трампа поддерживают 47,4% избирателей, а Байдена - 46%. В Северной Каролине Трамп располагает на данный момент поддержкой 47,8% респондентов, Байден - 47,2%.

В штате Джорджия у Трампа минимальный перевес - 47,8% против 47,6%. В Айове Трамп заручился поддержкой 47,2% избирателей против 45,8% у Байдена.

Однако в среднем Байден опережает Трампа на 6,8% по популярности среди избирателей.

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Выборы в США - последние новости

  • Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.
  • Из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
  • Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества в 538.
  • Согласно данным нескольких опросов, кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в президентской гонке, однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп может получить лидерство в ключевых штатах и выиграть выборы 2020, повторив исход четырехлетней давности.
  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы в США. Такое мнение высказал профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс. По его словам, разрыв между основными претендентами на пост главы государства - Дональдом Трампом и Джо Байденом - может достигнуть 10 миллионов голосов.

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