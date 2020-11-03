Выборы в США: Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах - соцопрос

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября/ Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп обогнал своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, будет основная борьба.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте политологического сетевого ресурса Real Clear Politics.

Сообщается, что в штате Огайо Трампа поддерживают 47,4% избирателей, а Байдена - 46%. В Северной Каролине Трамп располагает на данный момент поддержкой 47,8% респондентов, Байден - 47,2%.

В штате Джорджия у Трампа минимальный перевес - 47,8% против 47,6%. В Айове Трамп заручился поддержкой 47,2% избирателей против 45,8% у Байдена.

Однако в среднем Байден опережает Трампа на 6,8% по популярности среди избирателей.

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