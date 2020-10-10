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Выборы в США: вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили

10 октября 2020, 08:37

Дискуссия о проведении дебатов 15 октября не утихала почти двое суток.

Дональд Трамп, Джо байден
22 октября Трамп и Байден встретятся в университете Бельмонт в Нэшвилле / Reuters

Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между кандидатами в президенты США - действующим главой Белого дома Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Джо Байденом.

Теперь Байден и Трамп встретятся на дебатах 22 октября в Теннесси. Об этом говорится в заявлении Комиссии по президентским дебатам (CPD).

Вторые дебаты должны были состояться 15 октября. Дискуссия о их проведении не утихала почти двое суток. В CPD предложили перенести дебаты, которые должны были пройти в Майами, штат Флорида, в виртуальный формат для безопасности здоровья всех их участников.

Трамп, который болеет коронавирусом, отказался дебатировать с Байденом онлайн. Он заявил, что не хочет "тратить свое время на виртуальные дебаты, и назвал такой формат "смешным".

В то же время у Байдена согласились на виртуальный формат, однако, учитывая категоричность Трампа, пообещали предложить другой вариант дебатов.

Позже у Трампа опубликовали сразу три заявления, в которых критиковали комиссию и высказывались за изменение даты вторых дебатов, отсрочив их на неделю. Соответственно и третья встреча кандидатов переносилась бы еще на неделю. В Байдена на это не согласились, заявив, что не Трамп составляет график проведения дебатов.

22 октября Трамп и Байден встретятся в университете Бельмонт в Нэшвилле, штат Теннесси. Модератором выступит Кристен Велкер из NBC News. Дебаты будут разбиты на шесть 15-минутных сегментов, темы для которых будут выбраны заранее и объявлены не менее, чем за неделю.

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Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее:

  • 29 сентября в городе Кливленд, штат Огайо, состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом - кандидатами в президенты США.
  • Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке". Кроме того, он заявил, что президент США запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.
  • В свою очередь, Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек.
  • Далее президент США заявил, что сын его оппонента, Хантер, во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" (имелась в виду работа в компании Burisma). Байден опроверг все обвинения и сказал, что гордится своим сыном.

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