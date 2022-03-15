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Вылетела "со свистом": РФ вышвырнули из Совета Европы

15 марта 2022, 22:59

За исключение РФ из Совета Европы проголосовали большинство членов ПАСЕ.

ПАСЕ
/ Цензор.нет

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России из Совета Европы.

Количество голосов за: 216 из 219, написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Это Ассамблея, которая недавно проголосовала за возвращение России. Теперь пришло время депутинизации. Окончательное решение остается за Комитетом министров", - написал глава МИД Украины.

Кулеба также отметил, что исключить РФ следовало бы еще в 2014 году.

В свою очередь глава украинской делегации в Ассамблее, народный депутат "Слуги народа" Мария Мезенцева отметила что за исключение РФ из Совета Европы проголосовали 46 стран Европы.

"Россия, пытаясь сохранить лицо, сегодня подала письмо в Совет Европы о добровольном выходе из организации. Но мы добиваемся именно исключения России, и мы сделали все для этого. Такого единства в ПАСЕ еще не было – 216 за из 219 голосов. ПАСЕ исправляет свои ошибки", – приводит высказывание Мезенцевой пресс-служба "Слуги народа".

Финальную точку в этой истории поставит Комитет Министров Совета Европы в четверг, 17 марта , подытожила Мезенцева.

Добавим, что в решении ПАСЕ указано, что России рекомендовано прекратить членство в Совете Европы из-за несовместимости ее действий с принципами организации.

Ранее сообщалось о том. что совместный комитет Совета Европы рекомендует начать процесс исключения России из всеевропейского совета.

viber
ПАСЕ война России и Украины
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