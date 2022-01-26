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ПАСЕ признала полномочия делегации РФ, которые оспаривала Украина

26 января 2022, 19:52

Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые Украина оспаривала.

ПАСЕ
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ / Цензор.нет

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. Украинская делегация пыталась их оспорить, сообщил в Telegram член украинской делегации Алексей Гончаренко.

"Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые мы оспаривали. "За" - 97, "против" - 41", - отметил нардеп.

Крымская платформа

В Киеве 23 августа состоялся первый саммит Крымская платформа, на котором обсудили вопрос оккупации полуострова Россией.

По окончанию саммита все участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию. Текст документа опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической и трагической ошибки.

Парламент Украины принял обращение, в котором призвал усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для деоккупации полуострова. Обращение одобрено 283 голосами и направлено к ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.

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