ПАСЕ признала полномочия делегации РФ, которые оспаривала Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые Украина оспаривала.
Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. Украинская делегация пыталась их оспорить, сообщил в Telegram член украинской делегации Алексей Гончаренко.
"Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые мы оспаривали. "За" - 97, "против" - 41", - отметил нардеп.
Крымская платформа
В Киеве 23 августа состоялся первый саммит Крымская платформа, на котором обсудили вопрос оккупации полуострова Россией.
По окончанию саммита все участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию. Текст документа опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической и трагической ошибки.
Парламент Украины принял обращение, в котором призвал усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для деоккупации полуострова. Обращение одобрено 283 голосами и направлено к ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.
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