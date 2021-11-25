УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Вывод СП-2 из-под удара санкций и гнев Конгресса: СМИ узнали о провале планов администрации Байдена

25 ноября 2021, 07:10
Прослушать новость
Остановить

Санкции против Северного потока-2 включены в оборонный бюджет США и Белый дом не может отказаться от их запуска.

Северный поток-2
Администрация Байдена ведет переговоры с конгрессменами-демократами по вопросу отказа от введений санкций против СП-2, - СМИ / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена продолжает проводить работу с союзниками от Демократической партии по вопросу отказа от введения санкций против российской магистрали Северный поток-2. Ограничения включены в оборонный бюджет, и Белый дом не может от них отказаться. У Байдена пытаются избежать запуска санкций против немецких компаний, задействованных в строительстве трубы Газпрома. Такие действия вызвали гнев у "республиканцев" в Конгрессе.

Как сообщает Foreign Policy, государственный секретарь Энтони Блинкен, а также другие высокопоставленные представители президентской администрации еще на прошлой неделе вели разговоры с рядом конгрессменов, призывая их отменить свои поправки в бюджет, которые предусматривают санкции для организаций, участвующих в проекте Северный поток-2. У Белого дома нет возможности отказаться от запуска таких ограничений.Читайте такжеОстановка СП-2 и маневр Газпрома: в Нафтогазе заявили о насмешке над Европой и призвали США к удару

Подчеркивается, что таким образом администрация Байдена пытается избежать запуска ограничений против компаний Германии, которые принимали участие в сооружении трубопровода Северный поток-2. Такой шаг вызвал гнев со стороны Республиканской партии в Конгрессе США.

Санкции США против Северного потока-2

США и Германия в июле достигли сделки по Северному потоку-2, которая предполагает достройку газопровода и сохранение гарантий для Украины, связанных с продолжением транзита российского газа в Европу путем украинской ГТС и санкциями против России в случае использования топлива как оружия.

Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 19 октября заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против Газпрома из-за нарушения ограничений, связанных с газопроводом Северный поток-2.

23 ноября Штаты запустили новые санкции против СП-2. Речь идет об американских ограничениях против двух суден и одной компании, задействованных в строительстве магистрали.

viber
новости США новости Германии Северный поток-2
Сейчас вы просматриваете новость «Вывод СП-2 из-под удара санкций и гнев Конгресса: СМИ узнали о провале планов администрации Байдена». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Они приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подаркиОни приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подарки Удача в деньгах и неожиданная прибыль: топ-5 знаков, кому повезет в декабреУдача в деньгах и неожиданная прибыль: топ-5 знаков, кому повезет в декабре Гороскоп на сегодня 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныГороскоп на сегодня 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сны Самые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площадиСамые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площади Ани Лорак в латексе показала все свои прелестиАни Лорак в латексе показала все свои прелести
07:10

Вывод СП-2 из-под удара санкций и гнев Конгресса: СМИ узнали о провале планов администрации Байдена

06:46

Военную помощь США Украине могут увеличить до 350 млн долларов

05:58

Как правильно хранить продукты в квартире - "продлеваем жизнь" овощам

05:40

Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива ОливьеВидео

05:31

Финал сериала Сваты опять переносится: заявление от создателей сериала огорчило фанатовВидео

Реклама
05:28

Жесткая риторика в адрес Кремля и удар по СП-2: эксперт сделал прогноз о политике нового Кабмина ФРГВидео

04:54

Комнатные цветы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить домашнее удобрение из популярного фрукта

04:05

Как почистить мягкую мебель в домашних условиях: избавляемся от пятен и неприятного запаха

04:03

Нет прививки - сиди дома: в "желтой" зоне ужесточили карантинВидео

03:37

Кому нельзя есть капусту - комментарий эндокринолога

02:55

Какие вещи нужно срочно выбросить из шкафа - советы Андре Тана

02:41

Анна Неплях без нижнего белья засветила своих "мисс Вселенная" в ультраоткровенном наряде

02:09

Диетолог призвал худеющих запастись темным шоколадом

01:22

Добьются своего любой ценой: ТОП-3 самых успешных знаков зодиака

01:14

Самые лучшие варианты для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

00:12

Приметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

24 ноября, среда
23:57

В одесском супермаркете по булочкам бегали мыши

23:56

Какую обувь надевать в самолет смертельно опасно - ответ стюардессы

23:43

Трехлетний ребенок спас маму, упавшую с лестницы, - он сам вызвал спасателейВидео

23:30

Диетолог рассказал, сколько воды нужно пить в холода

Реклама
23:18

Андрей Данилко признался, что болея коронавирусом "фотографировался с девочками"

23:00

Украинцев предупредили о резком потеплении перед сильным морозомВидео

22:40

В МВФ поставили Украине условия для получения следующих кредитов

22:29

В Киеве трамвай переехал женщину, которая перебегала через колеи

22:12

Хочет стать инопланетянином: француз специально отрезал себе нос, уши и пальцыВидео

22:00

Волкер назвал новую дату российского вторжения в Украину и угрозы Путина для ЕвропыВидео

21:59

Зеленский обсудил с президентом Польши миграционный кризис и Донбасс

21:45

Прощай Лига чемпионов: Шахтер проиграл в матче с ИнтеромФотоВидео

21:37

Украина выразила решительный протест из-за скандального указа Путина

21:18

Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват держит в страхе целый массивВидео

21:10

Кому нельзя есть морковку - комментарий диетолога

21:00

Президент Евросовета убедил Путина в ответственности за мир на востоке УкраиныВидео

20:39

Безудержный скачок: как изменится курс доллара в Украине до конца ноябряВидео

20:27

Обнаружен новый штамм коронавируса, который опаснее Дельты

20:21

В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоФотоВидео

19:58

Побит рекордный максимум: в Украине резко взлетели цены на лукВидео

19:48

Система ПВО и новые Javelin: как США планируют помочь Украине дать отпор Россиимнение

19:38

Оружие Газпрома против Европы Северный поток-2 "забыли" в тексте новой коалиции в ГерманииВидео

19:35

Считывание QR-кодов COVID-сертификатов станет обязательным: названы суммы штрафов за нарушениеВидео

19:34

Под Киевом застройщик опозорился из-за рекламы квартир с матами

Реклама
19:12

Иван Яковина. Начнет ли Путин вторжение в Украину?Видеоблоги

19:07

Гороскоп на завтра 25 ноября 2021: Близнецам – сплетни, Девам – потери, Водолеям - долгиВидео

19:02

Под видом сладостей: в Житомирской области 6-классник "угостил" друзей средством для чистки трубВидео

18:43

Топ-3 неочевидных факторов, которые вызывают головокружениеВидео

18:38

ФРГ дала обещание по Крыму с Донбассом, а Киев требует удара по СП-2: детали договора новой коалицииВидео

18:34

Аномальная нерентабельность: в Украине может стать дефицитным самый популярный продуктВидео

18:30

Ясько заявляет о тяжелом состоянии, врачи – об улучшении: как себя чувствует СаакашвилиВидео

18:26

В Нацбанке сообщили о получении нового транша от МВФ

18:17

Как почистить микроволновку в домашних условиях – простые и действенные способы

17:39

В СНБО налетели на Россию с обвинениями из-за марша антивакцинаторовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять