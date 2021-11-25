Вывод СП-2 из-под удара санкций и гнев Конгресса: СМИ узнали о провале планов администрации Байдена

Администрация Байдена ведет переговоры с конгрессменами-демократами по вопросу отказа от введений санкций против СП-2, - СМИ / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена продолжает проводить работу с союзниками от Демократической партии по вопросу отказа от введения санкций против российской магистрали Северный поток-2. Ограничения включены в оборонный бюджет, и Белый дом не может от них отказаться. У Байдена пытаются избежать запуска санкций против немецких компаний, задействованных в строительстве трубы Газпрома. Такие действия вызвали гнев у "республиканцев" в Конгрессе.

Как сообщает Foreign Policy, государственный секретарь Энтони Блинкен, а также другие высокопоставленные представители президентской администрации еще на прошлой неделе вели разговоры с рядом конгрессменов, призывая их отменить свои поправки в бюджет, которые предусматривают санкции для организаций, участвующих в проекте Северный поток-2. У Белого дома нет возможности отказаться от запуска таких ограничений.Читайте такжеОстановка СП-2 и маневр Газпрома: в Нафтогазе заявили о насмешке над Европой и призвали США к удару

Подчеркивается, что таким образом администрация Байдена пытается избежать запуска ограничений против компаний Германии, которые принимали участие в сооружении трубопровода Северный поток-2. Такой шаг вызвал гнев со стороны Республиканской партии в Конгрессе США.

Санкции США против Северного потока-2

США и Германия в июле достигли сделки по Северному потоку-2, которая предполагает достройку газопровода и сохранение гарантий для Украины, связанных с продолжением транзита российского газа в Европу путем украинской ГТС и санкциями против России в случае использования топлива как оружия.

Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 19 октября заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против Газпрома из-за нарушения ограничений, связанных с газопроводом Северный поток-2.

23 ноября Штаты запустили новые санкции против СП-2. Речь идет об американских ограничениях против двух суден и одной компании, задействованных в строительстве магистрали.