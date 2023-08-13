Взрывы гремели в двух областях: в РФ пожаловались на новую атаку беспилотников

В РФ заявили о том, что якобы уничтожили разведывательный аппарат "Лелека-100".

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В РФ заявили о работе систем ПВО по дронам / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

В стране-агрессоре РФ заявили о том, что на ее территорию была совершена новая атака беспилотных летательных аппаратов.

В воскресенье 13 августа взрывы были слышны в Курской и Белгородской областях в результате работы средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба министерства обороны РФ.

В сообщении подчеркивается, что системы противовоздушной обороны РФ якобы уничтожили украинские беспилотники.

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"Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении минобороны страны-оккупанта.

Подробности новой атаки беспилотников в РФ

Отмечается, что над Белгородской областью дрон был обнаружен и уничтожен около 11:00. В то же время над Курской областью дрон был сбит в 11:30.

В свою очередь Telegram-ресурс Mash уточняет, что один из беспилотников средства ПВО сбили над Суджанским районом Курской области.

"Предварительно уничтожили разведывательный аппарат "Лелека-100", — сказано в сообщении.

Напомним, в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и Новороссийске. В ночь на 4 августа во временно оккупированном Крыму и в Новороссийске Краснодарского края гремели взрывы. Спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала "бавовну".

Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов на Новороссийск был подбит большой десантный корабль РФ. После ночной атаки дронов на Новороссийск один из российских десантных кораблей был подбит. Затопило один из его отсеков, из-за чего он перевернулся на бок.

Позже в Сети появились кадры атаки на лучший десантный корабль Северного флота РФ. По данным СМИ, спецоперацию провела Служба безопасности Украины вместе с ВМС.

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