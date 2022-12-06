Взрывы на авиабазах РФ: появились спутниковые фото после удара беспилотника

Один из самолетов Ту-95, похоже, поврежден в результате взрывов на авиабазе в Саратовской области.

В результате взрывов на авиабазах были повреждены стратегические бомбардировщики РФ / Mil.ru

Опубликованы спутниковые фото, на которых запечатлено, как выглядит авиабаза стратегической авиации РФ Энгельс-2 в Саратовской области после взрыва, произошедшего утром 5 декабря.

"На снимке за 6 декабря в 9:00 видны скопления пожарных машин, а также один из самолетов Ту-95 – похоже, поврежден", - говорится в материале Схем.

При этом для сравнения на снимках за 4 декабря можно увидеть, какая авиация была там раньше:

21 бомбардировщик Ту-95;

6 бомбардировщиков Ту-160;

2 грузово-транспортных Ил-76;

1 грузовой самолет Ан-124 "Руслан".

"На снимке за 6 декабря, после взрыва, количество самолетов уменьшилось", - рассказали Схемы.

/ t.me/cxemu

/ t.me/cxemu

Напомним, в России опасаются новых ударов беспилотных летательных аппаратов после того, как недавно прогремели взрывы на авиабазах российских оккупантов.

Российские пропагандисты всерьез обсуждают вероятность нанесения ударов БПЛА по Москве, пишет британское издание The Guardian.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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