Взрывы на нефтебазе в Белгороде усложнит агрессию россиян на Харьков - Минобороны Британии

Взрывы на нефтебазе в Белгороде усложнит агрессию россиян на Харьков / Reuters

Уничтожение складов с боеприпасами и нефтебазы в российском Белгороде еще больше усложнит попытки россиян атаковать Харьков. Об этом говорят аналитики Министерства обороны Великобритании.

"Вероятная потеря поставок топлива и боеприпасов с этих складов даст дополнительную краткосрочную нагрузку на и без того растянутые логистические цепи РФ. Особенно может пострадать поставки российских войск, которые окружают Харьков в 60 километрах от Белгорода", — заявили они.

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Напомним, ранее, утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенную в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, однако в городе выстроились очереди за топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания якобы стал авиаудар украинских военных с вертолетов.

Поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв. РосСМИ сообщают, что были ранены четыре российских военнослужащих.