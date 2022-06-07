"Я был его доверенным лицом": Невзоров рассказал, как Путин спас ему жизнь

Невзоров рассказал, как Путин спас ему жизнь / скриншот

Российский журналист и публицист Александр Невзоров признался, что в свое время глава РФ Владимир Путин спас его от смерти. По словам публициста, его хотел убить мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.

В интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман Невзоров подчеркнул, что свой долг Путину он уже выплатил.

"Я был доверенным лицом Путина по одной единственной причине: он спас мне жизнь. Этот случай абсолютно документирован и известен. Это было в правлении Анатолия Собчака. Я действительно бедного мэра Санкт-Петербурга Собчака жестоко травил, нарушая все правила приличия и обычаи ведения информационных войн. Потому что я же команчи. У меня же нет никаких запретных методов", – признался Невзоров и добавил, что Собчак был от него "офигевшим".

В то время, по словам журналиста, как раз "пришел криминал" в коридоры Смольного.

Читайте также"Прилетела ответка за Донецк": дочь Невзорова радуется смертям украинцев, восхваляя Путина"Собчаку выдающиеся петербургские бандиты сказали, что решат с этим Глебычем (Невзоров. – Ред.) за два часа. Потому что нужен был какой-нибудь дворец, парк или особняк в собственность. Они понимали, что под гроб с моим телом они легко это получат. И Собчак дал добро. Как ни странно, тогда этому воспрепятствовал Путин. Тогда у него еще была капля соображения", – рассказал журналист, отметив, что именно поэтому считал себя длительное время обязанным главе РФ.

По словам Невзорова, когда к нему явился представитель президента по Северо-Западу, он был вынужден выплатить долг.

"Но я его уже выплатил, меня с ним ничего не связывает. В 2014 году я повел себя, единственный, так как повел – категорически не принял аннексию Крыма, наступив не горло своей жабе, потому что мне предлагали большие деньги за пропагандистскую работу", – подчеркнул Невзоров.

Напомним, несколько дней назад Антон Геращенко предал огласке информацию о том, что Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова благодаря указу президента Зеленсокго получили украинское гражданство. с формулировкой "За выдающиеся заслуги перед нашей страной".

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