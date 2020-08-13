Обыски в офисах Яндекса в Минске завершены: в компании рассказали подробности

Неизвестные силовики оказались сотрудниками МВД Беларуси - Яндекс / inshe.tv

Мероприятия по обыску в офисах Яндекса в Минске, которое проводили сотрудники МВД Беларуси по борьбе с организованной преступностью, завершены. Какие-либо документы или оборудование силовики изымать не стали. Также они не сообщили об основаниях своего визита.

Об этом в пресс-службе компании Яндекс рассказали российскому изданию РИА Новости.

Согласно заявлению компании, обыски в офисах Яндекса проводили сотрудники управления министерства внутренних дел Беларуси по борьбе с организованной преступности. Во время мероприятий никого не задерживали и не изымали документы или оборудование.Читайте такжеСоздатели World of Tanks эвакуируют офис, к ним едут с обысками

Шестеро представителей силовых структур уже покинули офис компании, на их лицах были черные маски. Никаких комментариев они не давали и не предъявляли какие-либо документы. После мероприятий силовики сели в служебный автомобиль и уехали.

Подчеркивается, что силовики также не указали в документах основания для проведения обысков.

Напомним, в четверг, 13 августа, неизвестные вооруженные люди ворвались в офисы компании Яндекс и Uber, бренд которого на территории Беларуси принадлежит Яндексу. Сообщалось, что силовики проводили обыск в отделах разработки и сервисах, а также в водительском хабе Яндекс.Такси.