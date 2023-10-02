Зачем США и РФ готовят ядерные полигоны: эксперт объяснил, чего вскоре ждать

Появление в СМИ информации о подготовке ядерных полигонов тоже является фактором взаимного сдерживания "ядерных" государств, считает Гончар.

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Запад только поощряет Россию к ядерному шантажу, уверен эксперт / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот, УДМ

США, Китай и Россия готовятся к возобновлению ядерных испытаний, о чем свидетельствует ранее опубликованные CNN данные об усиленной активности на ядерных полигонах стран. Дальше следует ждать самых испытаний, но не так быстро.

Как рассказал в интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, сейчас, ввиду действий России, нет ни одного действующего российско-американского соглашения о стратегических ядерных силах, которые в основном были заложены еще во времена Холодной войны между СССР и США.

Гончар отметил, что ядерные государства, видя в течение полутора лет полномасштабного вторжения невозможность какого-то дипломатического урегулирования российско-украинской войны и главное - обуздания России, стали постепенно осматривать свои ядерные арсеналы.

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По его словам, в среде стран-участников "ядерного клуба", если между ними произойдет столкновение, все пришли к выводу, что их ядерные арсеналы существенно устарели и нуждаются в глубокой модернизации.

"Соответственно, нужна и серия тестовых испытаний. Не только путем компьютерного моделирования, как это делали в течение последних 30 лет (потому что последний атомный взрыв был в начала 1990-х). Далее появились более совершенные компьютерные модели и было заявлено, что нет необходимости делать физические ядерные взрывы.

Вместе с тем, появление информации о полигонах тоже является фактором взаимного сдерживания, который бесспорно базируется на реальных процессах, считает Гончар. Из-за "ядерного шантажа России" страны Запада (особенно США) пытаются не "укротить" агрессора, а недопустить ядерноф войны между РФ и НАТО.

А такой подход, заметил эксперт, только поощряет Россию к "ядерному шантажу", все время повышая ставки.

"Как следствие, мы видим российское тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и приготовления полигонов к испытаниям, а также обвинения сторонами друг друга в том, кто это первый начал", - добавил Гончар.

Эксперт вспомнил период Холодной войны, когда стороны обвиняли друг друга в том, кто из них раскручивает гонку вооружений. История, по мнению Гончара, повторяется.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

РФ и США готовят ядерные полигоны

В сентябре CNN, ссылаясь на спутниковые снимки, писал, что Россия, США и Китай построили новые объекты и прорыли дополнительные туннели на своих ядерных полигонах.

Спутниковые снимки, которые сделали в течение 3-5 последних лет, показывают, что на полигонах прорыты новые тоннели под горами, дороги и построены хранилища. Зафиксированы и движения транспортных средств на таких объектах.

В феврале 2023 года Россия вышла из Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как заявлял тогда Путин, речь шла о "приостановлении" участии страны-агрессора в Договоре.

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