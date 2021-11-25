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Заграница поможет: в Канаде пообещали два варианта военной помощи Украине

25 ноября 2021, 12:35
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Сообщается, что речь идет о двух вариантах усиления военной миссии Канады, которые рассматривает новоназначенная министр обороны Анита Ананд.

Украина Канада
В Канаде пообещали два варианта военной помощи Украине / УНИАН

Власти Канады рассматривают возможность усиления собственной военной миссии в Украине ‒ на фоне того, что множество российский войск сейчас скопились вблизи украинских границ. Об этом сообщает портал The Globe and Mail.

Речь идет о двух вариантах усиления военной миссии Канады, которые рассматривает новоназначенная министр обороны Анита Ананд.

Первый из них – перемещение нескольких сотен военных в поддержку канадских солдат, уже находящихся в Украине на учебной миссии.

Другой вариант – перемещение военного корабля в Черное море или передислокацию некоторых истребителей CF-18, базирующихся сейчас в Румынии.

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Напомним, ранее заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорит, что наступление российских войск на территорию Украины приведет к потере боеспособности Вооруженных сил России и поставит под вопрос существование политического режима Владимира Путина.

Дотого бывший руководитель украинского МИД Павел Климкин говорил - руководитель России, страны-агрессора, Владимир Путин может прибегнуть к масштабным провокациям против Украины. Но гарантии такового развития событий отсутствуют.

viber
российские войска украинско-российская граница новости Украины
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