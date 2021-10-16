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Украина готовится к большой войне: Арестович сообщил о проработке 9 сценариев российской агрессии

16 октября 2021, 14:31

Военно-политическое руководство Украины не исключает, что война с Россией может пойти по пути эскалации.

Война на Донбассе
Арестович сообщил о проработке 9 сценариев российской агрессии / Reuters

Украина рассматривает несколько сценариев развития военной обстановки и осуществляет стратегическое планирование на случай, если придется отражать полномасштабное вторжение России, заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 Арестович отметил, что военно-политическое руководство страны не исключает, что война с Россией может пойти по пути эскалации и приобрести, например, вид полномасштабного конфликта.

"Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматривается. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны. Это обеспечивается безопасность страны стратегическая с партнерами стран по НАТО и странами-соседями, это плановая деятельность. Министр обороны США прилетает на следующей неделе. Будем осуществлять следующие этапы планирования и взаимодействий вплоть до производства совместной с США вооруженной военной техники, это также в планах. Строится научно-исследовательский центр по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА. – Ред.) под Васильковым с Турцией, уже началось строительство, рекордный военный бюджет", – сказал Арестович.

По его словам, Киев решает не только технический вопрос, но и законодательный, поскольку для применения всевозможных сил и средств в различных ситуациях необходимы и соответствующие законы.

"Самое главное я хотел (сказать), что надо построить систему законов, которые позволяют это делать. В этом году приняты: план обороны, его за 30 лет не было как такового, стратегия национальной безопасности, стратегия военной безопасности, стратегия информационной безопасности, закон о национальном сопротивлении, закон о разведке, и много чего, что позволит выстроить систему национальной обороны сверху до низа, от нормативно-правовой базы до последнего солдата", – подчеркнул Арестович.

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В сюжете смотрите, что Арестович думает об Илловайской трагедии:

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинский полуостров Крым, который оккупирован Россией, может быть освобожден всего за 5 минут решением российского президента Владимира Путина. Войну двух государств на Донбассе можно остановить одним звонком. Он подчеркнул, что Украина дает возможность России разрешить российско-украинский конфликт, "сохранить лицо" и покинуть оккупированные территории.

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война на Донбассе военная агрессия РФ Алексей Арестович
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