Захват борта Ryanair: в Беларуси вычислили, кого ждали вместо Протасевича

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская могла быть целью операции спецслужб Беларуси, в результате которой был захвачен и принудительно посажен самолет Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем.

Об этом пишет Telegram-канал Nexta, после анализа электронного "письма ХАМАС" минскому аэропорту.

Почтовый ящик на Protonmail, с которого якобы палестинское исламистское движение прислало в национальный аэропорт Минск сообщение о минировании самолета рейса Афины – Вильнюс, был создан гораздо раньше, говорится в сообщении - за 9 дней до инцидента – в пятницу, 14 мая.

Кроме того, как уточняет канал, именно 12-14 мая в Афинах находилась Тихановская.

"Почему же режим выбрал Романа, а не Светлану? Побоялись более серьезных последствий?" – резюмируют авторы.

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Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: