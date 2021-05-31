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Захват борта Ryanair: в Беларуси вычислили, кого ждали вместо Протасевича

31 мая 2021, 03:51
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Светлана Тихановская находилась в Афинах 12-14 мая.

Тихановская
Светлана Тихановская / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская могла быть целью операции спецслужб Беларуси, в результате которой был захвачен и принудительно посажен самолет Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем.

Об этом пишет Telegram-канал Nexta, после анализа электронного "письма ХАМАС" минскому аэропорту.

Почтовый ящик на Protonmail, с которого якобы палестинское исламистское движение прислало в национальный аэропорт Минск сообщение о минировании самолета рейса Афины – Вильнюс, был создан гораздо раньше, говорится в сообщении - за 9 дней до инцидента – в пятницу, 14 мая.

Кроме того, как уточняет канал, именно 12-14 мая в Афинах находилась Тихановская.

"Почему же режим выбрал Романа, а не Светлану? Побоялись более серьезных последствий?" – резюмируют авторы.

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Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
  • 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.
Роман Протасевич новости Беларуси Светлана Тихановская
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