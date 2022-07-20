"Затраты очень высоки": Донбас еще не потерян, идет война на истощение - генерал США

Донбасс еще не потерян - американский генерал / flickr by Kenan Institute

Донбасс для Украины еще не потерян, а ВСУ продолжают бороться с российскими планами по оккупации Донецкой и Луганской областей, заявил во время сегодняшнего брифинга глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"Чтобы ответить на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс? Нет, он еще не потерян. Украинцы заставляют русских платить за каждый дюйм территории, которую они отвоевывают", - заявил Милли, отвечая на вопросы журналистов.

Также по словам американского генерала, "достижения" России в Донецкой и Луганской областях с начала вторжения в Украину являются очень малыми.

"Суть в том, что затраты очень высоки, достижения очень малы, в Луганске и Донецкой области идет война на истощение", - добавил генерал.

Сейчас столкновения между украинскими и российскими войсками на востоке стали очень интенсивными, "десятки тысяч артиллерийских выстрелов происходит каждые сутки".

Армия Украины наносит удары по войскам РФ из РСЗО HIMARS

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что ВСУ регулярно устраивают "сюрпризы" российским оккупационным войскам благодаря ракетным системам HIMARS. Дальнобойная артиллерия Запада демонстрирует высокую эффективность, удары наносятся по четко поставленным целям. Украина по-прежнему ставит перед собой задачу освобождения всех территорий.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что армия Украины атакует объекты оккупантов из HIMARS и в оккупированных районах Херсонской области. По его мнению, группировка войск РФ там насчитывает 12-15 тысяч военных. Они будут сдаваться в плен еще до контрнаступления ВСУ.

В Пентагоне сделали заявление, согласно которому реактивные системы залпового огня HIMARS существенно влияют на ситуацию на войне России против Украины. Киев получил уже 8 таких РСЗО, будет еще 4. Ожидается, что на балансе ВСУ окажется всего 12 таких установок.

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