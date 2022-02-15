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Заявления Путина и Шольца по СП-2 и транзиту через Украину: в Европе рухнула цена на газ

15 февраля 2022, 20:02
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Стоимость тысячи кубометров газа в странах ЕС уже около 800 долларов.

газ
Меньше чем за два дня газ в Европе подешевел на 200 долларов / Reuters

Цена на газ в Европе менее чем за 2 дня снизилась на 200 долларов. Если еще несколько дней назад спотовая стоимость топлива была выше 1 000 долларов, то во вторник, 15 февраля, она уменьшилась до показателя около 800$ за тысячу кубических метров. Цена снизилась на фоне переговоров канцлера ФРГ Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным и заявлений по итогам встречи.

Согласно данным биржи Ice Futures, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась почти на 14%. Она составляет уже около 800 долларов за тысячу кубометров. За два дня до этого газ торговался выше 1 000 долларов.

Читайте такжеТранзит газа в Европу и Северный поток-2: Зеленский потребовал от Германии гарантии безопасностиЦена резко уменьшилась на фоне ситуации с переговорами немецкого канцлера Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.

Встреча Шольца и Путина

Во вторник, 15 февраля, в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. По итогам дискуссии глава РФ заявил, что Москва готова прокачивать газ в Европу путем украинской ГТС после 2024 года, когда завершится контракт Газпрома и Нафтогаза. Однако для этого, как утверждает Путин, в Европе должен сформироваться соответствующий запрос на поставки газа.

При этом он заявил, что Северный поток-2 готов к запуску. Россия ожидает решения немецкого регулятора.

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Канцлер ФРГ Шольц не ответил на вопрос о том, может ли Германия ввести санкции против Северного потока-2. По его словам, следует обеспечить транзит газа в Европу и через Украину, и путем СП-2.

Газовый кризис в Европе, транзит через Украину и Северный поток-2

Соглашение Газпрома и Нафтогаза по прокачке топлива из РФ путем газотранспортной системы Украины в страны Европы заканчивается в 2024 году. Российская сторона отказывается продлевать договор. В Нафтогазе говорят, что после запуска Северного потока-2 Россия больше не будет зависеть от украинского транзита. Ситуация может привести к резким изменениям цен на газовом рынке.

Спикер Кремля говорил, что для России тема транзита газа через Украину теперь "вторична". Россияне готовы транспортировать топливо через украинскую ГТС и после 2024 года, но только в том случае, если на газ появится дополнительный спрос в Европе.

Европа с лета прошлого года переживает газовый кризис. Страны Евросоюза столкнулись с недостачей газа, вследствие чего цены на топливо взлетели и устанавливали рекорды. Новый рекорд случился в декабре прошлого года, когда стоимость топлива превысила отметку в 2000 долларов.

Несмотря на дефицит газа в Европе, Газпром не спешит увеличивать прокачку топлива в нужном для стран Евросоюза объеме, поскольку ожидает введения в эксплуатацию своего газопровода Северный поток-2, по которому топливо должно пойти в обход ГТС Украины.

Впрочем, запуск СП-2 откладывается, поскольку в ноябре прошлого года немецкий регулятор приостановил сертификацию проекта из-за его несоответствия энергетическим требованиям Европы.

В Берлине требовали, чтобы Газпром создал ФРГ новую компанию-оператора СП-2, которая должна получить в собственность немецкий участок трубы. Россияне создали новое юридическое лицо. Однако немцы возобновят сертификацию проекта только после того, как все формальные вопросы по передаче части магистрали будут решены.

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