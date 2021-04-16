Зеленский и Макрон сорвали переговоры делегаций Киева и Парижа – СМИ

В переговорам Зеленского и Макрона принимала участие Меркель в режиме видеоконференции.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Французской республики Эммануэлем Макроном началась с опозданием и длилась более полутора часов. По этой причине не хватило времени на проведение переговоров с участием делегаций Киева и Парижа. В диалоге президентов принимала участие канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на источник в делегации Украины, встреча Макрона с Зеленским началась позже запланированного времени. Из-за этого пришлось отменить расширенные переговоры при участии украинской и французской делегаций.
"Встреча Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном тет-а-тет длилась более полутора часов. Президенты даже проигнорировали переговоры в расширенном кругу", - объяснил источник.
Впрочем, в делегации Украины утверждают, что такую ситуацию можно назвать "хорошим знаком", так как лидеры государств получили больше времени для обсуждения ключевых вопросов.
Подчеркивается, что во встрече Зеленского и Макрона в формате видеоконференции принимала участие Федеральный канцлер Ангела Меркель.
Переговоры Зеленского и Макрона
- В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом во Франции. В Елисейском дворце проходит встреча Зеленского с главой французского государства Эммануэлем Макроном.
- Накануне переговоров с Макроном Зеленский заявлял о намерении обсудить с французским президентом вопросы интеграции Украины в Евросоюз и получение Плана действий по присоединению к Североатлантическому альянсу.
- Также Зеленский утверждал, что перспективы нормандского формата в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе зависят от позиции президента Франции Эммануэля Макрона.