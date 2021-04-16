Зеленский и Макрон сорвали переговоры делегаций Киева и Парижа – СМИ

Из-за затянувшихся переговоров Меркель и Макрона дискуссия делегаций Киева и Парижа не состоялась - СМИ / Philippe Wojazer/Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Французской республики Эммануэлем Макроном началась с опозданием и длилась более полутора часов. По этой причине не хватило времени на проведение переговоров с участием делегаций Киева и Парижа. В диалоге президентов принимала участие канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на источник в делегации Украины, встреча Макрона с Зеленским началась позже запланированного времени. Из-за этого пришлось отменить расширенные переговоры при участии украинской и французской делегаций.

"Встреча Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном тет-а-тет длилась более полутора часов. Президенты даже проигнорировали переговоры в расширенном кругу", - объяснил источник.

Впрочем, в делегации Украины утверждают, что такую ситуацию можно назвать "хорошим знаком", так как лидеры государств получили больше времени для обсуждения ключевых вопросов.

Подчеркивается, что во встрече Зеленского и Макрона в формате видеоконференции принимала участие Федеральный канцлер Ангела Меркель.

Переговоры Зеленского и Макрона