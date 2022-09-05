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Зеленский срочно позвонил Джонсону: о чем говорили

5 сентября 2022, 18:41

5 сентября, руководителя МИД Великобритании Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании.

Зеленский, Джонсон
Зеленский, Джонсон / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Борису Джонсону 5 сентября.

После избрания нового премьер-министра в Британии президент поблагодарил за поддержку нашей стране.

"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

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Напомним, 5 сентября, руководителя МИД Великобритании Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании. Она заменит в должности Бориса Джонсона.

Зеленский

Отставка Бориса Джонсона

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

Тем не менее, Борис Джонсон 7 июля объявил официально о своей отставке. Он тогда же объявил, что будет исполнять обязанности руководителям Консервативной партии и правительства, пока не будет выбран новый.

Первоначальный опрос членов Консервативной партии показал, что было сразу несколько кандидатов на замену Джонсону - министр обороны Бен Уоллес, министр по делам женщин и равноправия Пенни Мордонт, бывший министр финансов Риши Сунак и руководитель МИД Лиз Трасс.

Но за неполные два месяца Трасс удалось стать главным кандидатом на пост премьера.

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