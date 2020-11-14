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Жители Нагорного Карабаха массово покидают свои дома после поражения

14 ноября 2020, 00:37

В Армении утверждают, что люди стали беженцами.

Нагорный Карабах
Нагорный Карабах покидает коренное население / Reuters

В Армении заявили, что с конца сентября, когда в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия, регион покинули уже больше 90 тысяч местных жителей, и люди продолжают массово уезжать.

Как сообщает Радио Свобода, до начала горячей фазы конфликта население региона, контролируемого Арменией, составляло около 150 тысяч человек.

По данным из официальных источников, большая часть местных жителей покинула наибольший город и столицу региона Ханкенди (Степанакерт) еще до подписания договора о прекращении боевых действий и перемирии между Арменией и Азербайджаном.

Отметим, после подписания перемирия тысячи армян начали покидать те районы, которые согласно условиям договора, уже в ближайшие недели должны вернуться под фактический контроль Азербайджана.

Читайте такжеРоссия раскрыла планы по статусу Нагорного КарабахаПеред тем, как покинуть родные места, армяне сжигают собственные дома. Это не только их поселения, но и магазины и другие здания. Люди не хотят, чтобы в них поселились азербайджанцы. Ненависть народов друг к другу достигла апогея.

Согласно договоренностям, до 1 декабря 2020 года Азербайджан должен полностью вернуть себе контроль за тремя районами. Поэтому жители Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов сжигают свои дома, чтобы они не достались врагам.

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