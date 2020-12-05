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Журнал Time жестко охарактеризовал 2020 год

5 декабря 2020, 20:42

Издание назвало уходящий год худшим в истории.

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории / Фото: Time

Американский журнал Time считает уходящий 2020 год наихудшим в истории человечества.

В новом номере Time кинокритик Стефани Захарек констатировал, что у США были нелегкие годы, однако в истории не было пандемии, похожей на коронавирус.

"Будь 2020-й картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут. Этот год не был зловеще волнующим, как выдуманный апокалипсис. Он, помимо того, что был полон боли, был до сумасшествия будничным, при этом ежедневная рутина стала нашим врагом. Голод стал главной темой 2020 года, создавая проблемы даже для стран, располагающих средствами его утолить", — приводит издание слова Захарек.

Читайте такжеBloomberg назвал самых выдающихся людей 2020 годаВ статье автор высказал гипотезу, что самой изнурительной угрозой в этом году стало чувство беспомощности.

"Со времени распространения фашизма в 1930-х годах — угрозы, которую Америка не осознавала до начала 1940-х годов, мы не сталкивались с таким количеством аномальных событий", — говорится в сообщении.

  • Напомним, журнал Time составил рейтинг из 100 изобретений 2020 года, которые "позволяют сделать мир лучше, умнее и немного веселее".

  • Журнал Time сообщил, что европейские эксперты пришли к выводу, что мужчины и женщины с одинаковой вероятностью могут заразиться коронавирусом Covid-19, однако умираю, согласно статистике, чаще все же пациенты-мужчины.

  • Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее поставил ультиматум Владимиру Путину, появился на обложке известного британского журнала The Guardian.

Time Новый год 2020
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