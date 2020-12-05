Журнал Time жестко охарактеризовал 2020 год

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории / Фото: Time

Американский журнал Time считает уходящий 2020 год наихудшим в истории человечества.

В новом номере Time кинокритик Стефани Захарек констатировал, что у США были нелегкие годы, однако в истории не было пандемии, похожей на коронавирус.

"Будь 2020-й картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут. Этот год не был зловеще волнующим, как выдуманный апокалипсис. Он, помимо того, что был полон боли, был до сумасшествия будничным, при этом ежедневная рутина стала нашим врагом. Голод стал главной темой 2020 года, создавая проблемы даже для стран, располагающих средствами его утолить", — приводит издание слова Захарек.

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"Со времени распространения фашизма в 1930-х годах — угрозы, которую Америка не осознавала до начала 1940-х годов, мы не сталкивались с таким количеством аномальных событий", — говорится в сообщении.