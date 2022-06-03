Звонки убийце Путину, "дырявые" санкции, "мычание" и "трусость": Грибаускайте резко высказалась в адрес Запада

Даля Грибаускайте резко высказалась о звонках западных политиков Путину/ Reuters

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что звонки кремлевскому диктатору Владимиру Путину – это звонки террористу и убийце, а "мычание" и "трусость" Запада лишь играют на руку агрессии РФ. Также она считает, что антироссийские санкции - "дырявые", они не сработают быстро.

"Поскольку не занимаю никакой пост, я говорю прямо: звонки террористу, убийце и агрессору, они и должны оцениваться как звонки террористу… Когда идет война, переговоры не ведутся, идет война. Я с самого начала войны говорила, что Путина можно остановить только на поле брани", – сказала Грибаускайте в интервью, передает Delfi.

Чтобы победить на поле боя, надо либо участвовать как солдат на территории Украины, либо давать Киеву "адекватное, необходимое, современное" оружие.

По словам Грибаускайте, пока что оружие приходит с опозданием и недостаточно современное – это приводит к медленному продвижению РФ на востоке и "огромным потерям" среди украинцев.

Экс-президент Литвы также заявила, что санкции не могут дать быстрого эффекта. Они сработают только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Тем более что санкции "дырявые", их вводят не сразу и еще с такими некрасивыми публичными прениями. Иногда создается такая картина, что это наносит больше вреда, чем приносит пользы нашей репутации, репутации Запада", – сказала она.

Читайте такжеВойна между РФ и Украиной закончится за столом переговоров - генсек НАТОГрибаускайте добавила, что в Европе доминирует оглядывание через плечо, а лидеры "пытаются что-то промычать". По мнению политика, Путин пользуется "трусостью Запада", а уступки России стоят человеческих потерь в Украине и большого ущерба для репутации западных стран.

"Мы, Запад, своим таким страхом и взрастили путинскую агрессию", – резюмировала она.

Как сообщал Главред, политолог Петр Олещук считает, что частые телефонные звонки канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона президенту РФ Владимиру Путину наталкивают лидера страны-агрессора на мысль о том, что они его поддерживают.

По мнению эксперта, политикам лучше игнорировать Путина и делать вид, что его не существует.

"Ибо этими разговорами они поддерживают это маниакальное правление диктатора. Путин начинает считать, что он действительно так важен, потому что ему звонят по телефону и хотят поговорить", — объяснил Олещук.

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