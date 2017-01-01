"Предсмертные судороги". Экономист объяснил, чего не выдержит экономика России

РФ начала пользоваться средствами из Фонда национального благосостояния, которых хватит максимум на год-полтора, подчеркнул Новак.

Резервный фонд России иссяк, отметил эксперт УНИАН

Председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак считает, что дальше экономика России не выдержит военных авантюр, подобных совершенным, возможны только "предсмертные судороги", которые могут вылиться в краткосрочную эскалацию.

С начала введения международных санкций против РФ как страны-агрессора она понесла существенные экономические потери, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"… российский рубль девальвировал в два раза, иссяк резервный фонд России, начал использоваться Фонд национального благосостояния, которого хватит максимум на год-полтора", — отметил собеседник.

Также "параллельно произошло резкое снижение мировых цен на газ и нефть, что привело почти к краху даже двух крупнейших российских энергетических монополистов — "Газпром" и "Роснефть". "Именно несколькоэтапные санкции как резкая реакция Запада на российскую агрессию остановили ее в сегодняшних границах", — добавил гость.

"Далее подобные авантюры российская экономика не выдержит. Возможны лишь "предсмертные судороги", которые могут вылиться в краткосрочную эскалацию. Но, надеюсь, этого не произойдет", — заявил аналитик.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что при президенте Владимире Путине РФ не производит вообще ничего, кроме традиционного перечня своего сырьевого экспорта, политик устраивает экономическую и финансовую катастрофу для страны.