Финансист объяснил, как Путин устраивает экономическую катастрофу для России

Российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что при президенте Владимире Путине РФ не производит вообще ничего, кроме традиционного перечня своего сырьевого экспорта, политик устраивает экономическую и финансовую катастрофу для страны.

Об этом он рассказал в интервью rusmonitor.com.

В то же время эксперт считает, что гражданам России грозит ситуация, когда стоять в очередях придется буквально за всем.

"Страна за всю историю своего существования не смогла построить нормальный автомобиль. Да что там автомобиль, туалетную бумагу нормального качества не производят", — отметил собеседник.

По его словам, "соответственно на импорт всех этих товаров нужна валюта". "И как только валюты в стране не станет, после того, как цены на нефть и газ упадут (такое не раз уже было в истории СССР и России) — все это не на что будет покупать", — добавил аналитик.

Рабинович подчеркнул, что тогда "россиянам придется стоять в очередях буквально за всем — как в СССР, или как сегодня в Венесуэле, как только цены на нефть и газ, а вместе с ними и валютная выручка в РФ упадет ниже минимального уровня, необходимого для поддержания импорта без кризисного валютного контроля".

"Этот день относительно близок по объективным причинам… Поэтому очереди за туалетной бумагой когда-нибудь могут снова стать частью российской ежедневный реальности", — сказал финансист.

"В этой связи я еще раз хочу сказать то, что не устаю повторять на протяжении многих лет: Путин устраивает экономическую и финансовую катастрофу для России как для ныне живущих, так и для последующих поколений", — добавил блогер.

Ранее Слава Рабинович утверждал, что РФ управляют дипломатические, юридические, политические, экономические и финансовые "дегенераты", Владимир Путин и его международные эксперты не отличаются дальновидностью.