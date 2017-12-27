Економіст Андрій Новак: "Передсмертні судоми" Росії можуть вилитися в ескалацію на Донбасі

На сайті "Главред" відбувся чат із головою Комітету економістів України, кандидатом економічних наук Андрієм Новаком. Спілкуючись із читачами він розповів, яких кричущих помилок припустився уряд за 2017 рік, чому призупинилася співпраця з МВФ, та наскільки критичною вона є для України, наскільки наша країна близька до дефолту, чому те, що уряд називає "пенсійною реформою", насправді нею не є, а більше схоже на геноцид, які проблеми для українських пенсіонерів створять ці "пенсійні новації", хто наживається на російсько-українській війні, чи вистачить запасу міцності Росії на подальшу агресію проти нашої держави та зухвалу поведінку, чому гривня продовжить падати, а за нею — і рівень життя українців.

Подаємо стенограму чату з Андрієм Новаком.

Katt: Назвіть, будь ласка, найбільш кричущі помилки уряду в економічній діяльності за цей рік.

Андрій Новак: Найбільш кричущі помилки уряду — це:

1) хоч і завчасно прийнятий, але структурно неякісний Державний бюджет-2018, через що ми не отримали мільярд доларів чергового траншу МВФ і пов'язаних із ним 600 мільйонів євро траншу ЄС;

2) зашкалення економічного популізму із соціальними виплатами, що вже призвело до вдвічі вищих темпів інфляції, ніж планувалося на 2017 рік, і продовження девальвації гривні також у вищих темпах, ніж закладалося у цьогорічному бюджеті;

3) заморожування видачі ліцензій газо- і нафтовидобувним приватним компаніям, як і компаніям-розробникам кар'єрів різних ресурсів;

4) провал пенсійної реформи, яка звелася лише до змін умов виходу на пенсію і змін умов нарахування пенсії, а пенсійна система як була однорівневою солідарною, так і залишилася такою ж по факту;

5) відсутність податкової реформи, митної, адміністративно-господарської та реформи системи державного управління;

6) нівелювання реформи децентралізації, яка звелася лише до зміни адміністративних меж громад (ОТГ), надання місцевій владі більших повноважень, але за відсутності збільшення власних доходів — структура доходної частини зведеного бюджету залишилася незмінною: як і раніше, 80% доходів (податків) надходить напряму до центрального бюджету, і лише 20% доходів (податків) залишаються всім місцевим бюджетам разом узятим, а потім фактично в ручному режимі з центрального бюджету роздаються гроші на місця. Така система міжбюджетних відносин функціонує всі роки незалежності, а це — головне, що треба змінити відповідною бюджетною реформою.

Sasha: Чому в Україні жодних наслідків не мала поява Рanama Рapers і Рaradise Рapers? Чому жоден із тих, хто фігурує в цих документах навіть не намагався пояснити оприлюднену про нього інформацію?

Андрій Новак: Як ми побачили, високопосадовці дружно "загасили" цю інформацію, перекривши її іншими гарячими темами. Звичайно, ніхто з політиків-фігурантів Рanama Рapers і Рaradise Рapers добровільно не хоче про це говорити. Тут надія лише на новостворені антикорупційні органи — НАБУ, САП і нещодавно створене ДБР.

semen_senia: Пане Андрію, за чий рахунок після завершення бойових дій має відбуватися відбудова Донбасу? І, враховуючи наші українські реалії, де закордонна фінансова допомога має властивість розчинятися в повітрі, чи буде взагалі хоч колись цей регіон відбудований?

Андрій Новак: Рахунок за відбудову Донбасу Україна має виставити тому, хто зруйнував цей регіон — Росії. Але це можливо лише при правовій констатації російської війни проти України на найвищому міжнародному рівні — в ООН та Гаазькому трибуналі.

Інший напрямок, на який Україна може розраховувати — це фінансування відбудови Донбасу за допомогою наших західних партнерів-донорів.

Ну, і, звичайно, частково відбудовувати будемо за рахунок державного бюджету, обласних і місцевих бюджетів Луганської і Донецької областей та коштом бізнесу, який був і є представлений у цьому регіоні.

Все вищесказане стосуватиметься колись і Криму.

NVSokol: У нас ледь не від початку війни говорили про те, що економіка Росії от-от рухне, але вона і досі тримається. То яка ваша оцінка, наскільки потужним є запас міцності Росії, чи дозволяє він їй військові авантюри?

Андрій Новак: З початку запровадження міжнародних санкцій проти Росії як країни-агресора вона зазнала суттєвих економічних втрат: російський рубль девальвував у два рази, вичерпався резервний фонд Росії, почав використовуватися Фонд національного добробуту, якого вистачить максимум на рік-півтора. Паралельно відбулося різке зниження світових цін на газ і нафту, що довело майже до краху навіть двох найкрупніших російських енергетичних монополістів — "Газпром" і "Роснефть". Саме кількаетапні санкції як різка реакція Заходу на російську агресію зупинили її в сьогоднішніх межах.

Далі подібні авантюри російська економіка не витримає. Можливі лише "передсмертні судоми", які можуть вилитися у короткотривалу ескалацію. Але, сподіваюся, цього не станеться.

semen_senia: Хто в Україні та за її межами найбільше наживається на війні? Кому вигідно, щоб цей конфлікт зберігався якомога довше?

Андрій Новак: В Україні — це діюча влада, бізнес, пов'язаний із отриманням і постачанням товарів із цього регіону. А за кордоном — російський політикум і бізнес, який також не гребує заробляти на війні, яку вони ж самі і розв'язали.

semen_senia: Чи володієте ви інформацією щодо того, які масштаби на сьогодні має проблема контрабанди на Донбасі?

Андрій Новак: Після "блокади" масштаб контрабанди, звичайно, зменшився. Але навряд чи вона ліквідована повністю. Масштаби "тіньового обороту", в тому числі контрабанди, неможливо точно визначити, тому що "тінь" і є "тінню", бо вона не обліковується.

Inga: Пане Андрію, такі питання: 1) Наскільки санкції західних держав коригують агресивну поведінку РФ? Наскільки відчутними є втрати Росії від цієї санкційної політики? 2) Як за цей рік змінилася готовність Європи та США до продовження санкцій проти Росії через її дії на території України? Позиція яких країн уже хитається, і вони схиляються до скасування введених обмежень?

Андрій Новак: Про втрати РФ вже згадано у відповіді на перше питання. А готовність США і Європи продовжувати тиск на Росію як країну-агресора в цьому році приємно здивувала — США ввели ще жорсткіші санкції проти російських компаній та політиків і запустили механізм пошуку й оприлюднення з подальшим "заморожуванням" активів російських політиків і бізнесменів, пов'язаних із російською агресією. Синхронно з США відповідні дії запровадила і Європа. При цьому в Європі є декілька політиків, які, будучи російськими лобістами, висловлюють протилежну позицію. Але це не більше, ніж гавкання на караван, який впевнено рухається до опору російській агресії.

MistF: Сподіваюся на відверту відповідь. Андрію, зважаючи на параметри, закладені в держбюджет-2018, яким є ваш прогноз, що зміниться на краще чи на гірше в житті пересічного українця в наступному році? До чого готуватись? До яких ще випробувань від рідної влади?

Андрій Новак: Структурно, тобто структурою доходної частини, витратної частини, співвідношенням між доходною і витратною (дефіцит), співвідношенням між центральним і місцевими бюджетами, бюджет-2018 є ксерокопією бюджету-2017. Тому, кажучи спрощено, у 2018 році економічно не буде гірше, але і не буде краще.

liubomir482: Наскільки справедливо влада вчинила з пенсіонерами, які не за своїм бажанням залишаються на окупованих територіях Донбасу, залишивши, по суті, їх без пенсій? Адже ці люди своє життя вже відпрацювали на цю країну і заробили ці копійки.

Андрій Новак: Пенсіонери на окупованій частині Донбасу, як і Криму, стали заручниками окупаційної російської влади. Якщо у Криму через вимушене прийняття громадянства РФ пенсіонери можуть живитися російськими пенсіями, то в окупованій частині Донбасу, де "іх там нєт", українські пенсіонери не отримують належного забезпечення ні від окупаційної влади, і фізично практично не можуть отримувати українські пенсії. За винятком, коли цьому можуть завдати собі раду або самостійно, або за допомогою родичів через відповідні оформлення документів задля отримання пенсій тут, в Україні.

liubomir482: Якщо існують такі розрахунки, то, скажіть, приблизно якими є втрати України від втрати Криму і Донбасу в економічному сенсі, враховуючи ті надходження, які приходили до бюджету з нині непідконтрольних Україні територій?

Андрій Новак: Крим і Донбас завжди були дотаційними, тобто на них із центрального бюджету України витрачалося більше, ніж отримувалося через податки. Але прямі втрати від знищення вивозу матеріально-технічних цінностей український уряд оцінив в один трильйон гривень на сьогоднішній день.

Wrangler: Данилюк заявив, що Нацбанк у наступному році очікує два транші від МВФ, але він особисто розраховує на більше. Питання: наскільки реалістичні "хотєлкі" Данилюка і НБУ?

Андрій Новак: "Хотєлкі" треба підкріпити виконанням умов для продовження співпраці з МВФ та ЄС. Якщо уряд і парламент їх оперативно виконають на початку 2018 року, то транші можна очкувати.

Але треба врахувати, що 2018 рік буде передвиборчим роком — перед двома великими загальнонаціональними виборами президента і парламенту, які мають відбутися у 2019 році. А це може заблокувати прийняття непопулярних і небажаних для влади реформ, таких як земельна реформа, "антикорупційна" реформа, реформа системи державного управління, а також прозора приватизація. Тому все вирішить боротьба між "хотєлкамі" і передвиборчим популізмом.

Wrangler: Чому, по-вашому, так довго не можуть призначити голову НБУ?

Андрій Новак: Тому що президенту вигідна своя людина (Гонтарєва) на цій посаді, та ще й у підвішеному статусі "довготривалої відпустки". Напевно, треба ще завалити декілька банків і ще більше розчистити дорогу перед президентським банком.

Fedor: Про відкочування антикорупційної реформи в Україні заговорили вже наші західні партнери, зокрема, про це чітко висловилися в Євросоюзі. Якими можуть бути наслідки для країни, якщо ця ситуація не зміниться, і всі "антикорупційні рухи" зійдуть нанівець? Заберуть безвіз, припинять фінансову допомогу, щось інше?

Андрій Новак: Будуть бити не по українському народові — тому безвіз не заберуть, а будуть бити по корупціонерах. Бити будуть двома "батогами" — фінансовим і політичним.

Fargo: 1) Чи буде у 2018-му і далі рости комуналка? 2) Чи правда, що за борги за комунальні послуги у нас можуть забрати квартиру? Наскільки це справедливо, враховуючи рівень доходів більшої частини населення? Така практика існує в якихось інших більш-менш співставних із нашою країнах?

Андрій Новак: За комунальні борги квартиру забрати не можуть, а лише цінності у квартирі: техніку, меблі тощо.

А сама комуналка рости, звичайно, буде, оскільки вже заплановано ріст цін на енергоносії, девальвація гривні, яка здорожчує всі товари і послуги, що здорожчує і комунальні послуги в тому числі.

Petro: Пенсійна реформа запущена… За вашими спостереженнями, які вже проблеми та недопрацювання вона демонструє? Які проблеми для українських пенсіонерів вона створить уже в найближчому майбутньому?

Андрій Новак: Ніяка пенсійна реформа не запущена. Те, що подали як пенсійну реформу, насправді є лише зміною умов виходу на пенсію і умов нарахування пенсії. А пенсійна система так і залишилися однорівневою солідарною. Тому проблеми будуть у кожного пенсіонера з визначенням якраз цих умов нарахування і виходу на пенсію.

Viktor: Чому цього року "зависла" співпраця з МВФ? Чим не задоволений Фонд?

Андрій Новак: МВФ не задоволений, бо з 11 "маяків" реформ українська влада виконала лише частину одного "маяка" — так звана пенсійна реформа, яка такою, по суті, і не є. МВФ, до речі, в односторонньому порядку зменшив їх до чотирьох. Якщо і їх влада не виконає на початку 2018 року, співпраця з Україною буде відкладена до політичної зміни влади.

Viktor: На ваш погляд, влада хоча б намагається відстоювати інтереси звичайних українців, коли МВФ висуває свої жорсткі вимоги, які боляче б'ють по кишенях громадян? Чи вона передусім дбає про власний фінансовий інтерес?

Андрій Новак: Судячи з практики ліквідації банків, а точніше вкладів вкладників, штучного знецінення гривні і паралельно нарощування офшорних активів, відбувається відстоювання інтересів не звичайних українців, а власних інтересів високопосадовців.

Rikoshet: Андрію, цікавить такий ваш коментар... Низка економістів, фахівців прямо говорять, що нинішня пенсійна реформа в Україні — це ніщо інше, як "геноцид пенсіонерів". Як ви ставитеся до таких гострих оцінок, чи підтримуєте їх?

Андрій Новак: Я би сказав точніше: це — геноцид майбутніх пенсіонерів, які захочуть вийти на пенсію, але не зможуть, бо не будуть мати різко піднятого пенсійного стажу.

Liudmyla: До подорожчання яких продуктів харчування нам потрібно готуватися найближчим часом і чому?

Андрій Новак: Подорожчання відбувається і буде відбуватися на всі без винятку товари і послуги через підвищення цін на енергоносії, які є обов'язковим елементом собівартості всіх товарів і послуг, а також продовження штучної девальвації гривні. Тому "осучаснення пенсій" та підвищення зарплат буде "з'їдати" висока інфляція.

Igor_D.: Чи здатна Україна прожити без допомоги МВФ — і без грошей (чи не підірве остаточно фінансову стабільність відсутність цих кредитів), і без самого факту співпраці (адже часто кажуть, що саме на співпрацю з цією інституцією зав'язана допомога Україні і з боку інших установ та країн, і для них підтримання такої співпраці з МВФ є необхідним сигналом про те, що з країною можна мати справу)?

Андрій Новак: Без допомоги МВФ зараз, у найближчі три роки, нам прийшлося б до третини державного бюджету витрачати на обслуговування зовнішнього валютного боргу, що змусило б "заморозити" або й зменшити соціальні платежі. При цьому важливо не лише отримувати гроші (від МВФ чи будь-кого іншого), а набагато важливіше — як їх використовувати. З останнім у нас і найбільші проблеми — проїдання і розкрадання. Саме тому і співпраця призупинена...

Igor_D.: Експерти НБУ нещодавно заявили, що Україні вже зараз потрібно почати працювати над новою програмою співпраці з МВФ. Чи поділяєте ви таку думку? Чи не означає це, що Україна остаточно "сяде на голку" кредитів Міжнародного валютного фонду?

Андрій Новак: Це лише означає, що хочуть нову, тобто більшу, програму. Тобто — ще більше грошей. Кредити стають "голкою", якщо вони неефективно використовуються. І навпаки, стають стимулятором, якщо використовуються на розвиток.

Igor_D.: На що держава витрачає гроші МВФ? Наскільки ефективно це робиться, з вашої точки зору?

Андрій Новак: Як ми бачимо, на стабілізацію курсу гривні їх не витрачають, бо вона і далі девальвує; на стабілізацію державного боргу їх не витрачають, бо він і далі зростає; навіть для здійснення потрібних самій Україні реформ також, як бачимо, не витрачають — ось вам і ефективність.

polit_ua: Скільки поколінь українців будуть повертати кредити і проценти по кредитах МВФ? І що буде з Україною, якщо вона в якийсь момент не зможе повертати борги, а нові позики ніхто давати не захоче? Та наскільки ми зараз близькі до такого стану?

Андрій Новак: Ви говорите про стан "дефолту державного бюджету", який може настати в будь-який із наступний трьох років, якщо співпраця з МВФ не відновиться. Справа не в наявності кредитів, а у спроможності їх спокійно обслуговувати, а для цього треба їх ефективно використовувати. Тоді проблем не буде, як і в усіх ефективних країнах і підприємствах.

Pavlo: Що відбувається з гривнею, чому вона так невпинно падає, пробиваючи одне "дно" за іншим? Коли зупиниться цей процес? Наскільки, за вашими оцінками, гривня "просіла" за 2017 рік? Й чому? Чи збережеться ця тенденція у наступному році?

Андрій Новак: З гривнею відбувається штучна її девальвація урядом і НБУ, і, на жаль, запланована й на наступний рік, як мінімум, до 30,1 гривні за долар на кінець 2018 року, згідно з нещодавно прийнятим бюджетом-2018. Це відбувається тому, що діючий уряд, як і попередній, разом із НБУ, безумовно, під управлінням президента, йдуть найлегшою для себе дорогою. Бо через девальвацію вирішують одразу два завдання: по-перше, наповнення (виконання і перевиконання) державного та місцевих бюджетів через інфляційний ефект, який іде після девальвації; по-друге, задоволення апетитів наших знаменитих експортерів, вони ж головні фінансові-промислові групи країни, вони ж головні політичні групи країни. От для них і девальвують гривню, бо для експортерів чим дорожча іноземна валюта, тим краще. Це легка дорога для влади, але дуже важка дорога для всіх громадян України (які отримують доходи в гривні) та всіх українських підприємств, які не є експортерами, а таких, як ми розуміємо, є переважна більшість — це, як мінімум, майже весь малий і середній бізнес. Тому на словах турбота про громадян і малий та середній бізнес, а на ділі — турбота про свою експортну виручку...

Pavlo: Андрію, розкажіть, які суми допомог і кредитів орієнтовно Україна отримала за цей рік? І де "осіли" ці мільйони? Чи справді, що основну частину коштів "з'їдає" війна з Росією?

Андрій Новак: У цьому році ми отримали менше двох мільярдів доларів. Найбільше ці кошти "з'їдає" невгамовна жадібність нашого сьогоднішнього політикуму.

bratyk_vov4ik: Чи не могли б ви підсумувати і узагальнити ситуацію у поточному році із тим, що відбувалося з доларом, євро, рублем та іншими вагомим світовими валютами не по відношенню до гривні, а взагалі? І які тенденції на наступний рік уже прослідковуються?

Андрій Новак: Відбувалася реакція на події на світовому енергетичному ринку, на війни і конфлікти у енергетично важливих регіонах світу, появу біткоїна, різкі економічні рухи адміністрації Трампа... Ну, а у російського рубля — ще все попереду.

demchenko_d.: Подейкують, що влада штучно знецінює нашу національну валюту. Але — навіщо? Хіба це вигідно їй же самій? І наскільки вона, тобто влада, самостійна у прийнятті рішення проводити саме таку політику щодо гривні, чи тут є вплив (або вимога?) якихось іноземних партнерів?

Андрій Новак: "Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають..." ("І мертвим, і живим, і ненародженим..." Т. Г. Шевченко) — розумієте, хто штучно знецінює гривню..?

Vasilij: Враховуючи постійне і стрімке зубожіння українців, якої якості товари нам невдовзі почнуть пропонувати, аби якось прогодуватися-вдягнутися?

Андрій Новак: Якість тим гірша, чим товар дешевший, як правило. І навпаки. Тому якість вашого товару буде залежати від вашої платоспроможності.

Vasilij: Чи помітять українці підвищення мінімальних заробітних плат до 4100 гривень, яке анонсував Порошенко, зважаючи на те, як змінюється курс гривні, як дорожчають усі товари й послуги?

Андрій Новак: Помітять — на платіжках і цінниках...

Kleo: Наскільки Україна близька до дефолту?

Андрій Новак: Настільки близько, наскільки, не дай Бог, МВФ оголосить про призупинення співпраці з Україною.

Едуард Прапор: Знову пройшла інформація про те, що в квітні наступного року уряд на вимогу МВФ планує підвищити ціну на природний газ для населення. Скажіть, як припинити цей тарифомор? Це, корім того, що уряд продовжує експериментувати з цінами, провадячи дерегуляцію.

Андрій Новак: Тарифомор, курсомор, ціномор та інше "мор-дування" українців буде тривати доти, доки ми будемо підтримувати на виборах тих політиків, які це робили і роблять!

Rugaru: Чому, на Вашу думку, працівники банків (!) рекомендують звертатись за курсовими прогнозами на наступний рік до астрологів? Пенсійні фонди в США є основними держателями державних цінних паперів, чи варто Україні вводити подібну систему, як зробити її конкурентною в умовах світового надлишку фінансових ресурсів?

Андрій Новак: Фінансова, як і загальноекономічна, система США є однією з найкращих у світі, якщо не найкраща. Саме тому це і є держава №1. Можливо, й тому, що курс долара там формують не астрологи...

Uliana Lysak: Зараз дуже багато говорять про нові галузі економіки, так звану інноваційну економіку. Чи є це перспективним для України з огляду на занепад традиційної промисловості? Що треба робити для того, щоб інвестори вкладали в країну кошти для розвитку інновацій, науки і т.д.? Щоб це не залишилось лише футуристичними балачками…

Андрій Новак: Щоб інвестори — зарубіжні, як і свої рідні — вкладали в країну, потрібні сприятливі інвестиційні умови. Перш за все — прогнозована політика уряду і центробанку. А саме це і є найбільшою нашою проблемою, а не корупція, суди і т.д.

Uliana Lysak: Ціни в Україні зростають дуже швидко. Вже зараз багато продуктів коштують дорожче, ніж польські, які дуже інтенсивно до нас завозять. Які наслідки? Чи будуть українські продукти конкурентоздатними? Чи виллється це у проблеми з Харчопромом? Чи не буде такого "ренесансу" польських продуктів, як це було у 90-ті роки?

Андрій Новак: Майже єдиний сектор, який у нас росте, — це аграрний. Тому сподіваюся, подібного "ренесансу" іноземних харчів не буде...

Uliana Lysak: Наскільки вірогідними Ви вважаєте вимоги до України щодо виплати "боргу Януковича"? Як це відобразиться на економічному становищі України?

Андрій Новак: "Борг Януковича" — це питання на сьогодні не так економічне, як політичне. Політично українська влада має всі можливості його виплату заблокувати і відстрочити до повернення правового статусу кво до анексії Криму, — якщо б це питання ставилося саме так.

Pangelina: У ЗМІ пишуть, що влада планує опублікувати нові розрахунки про втрати від блокади окупованих територій. Як ви думаєте, що вони нарахують цього разу? Видається так, що влада на блокаду "спише" всі свої помилки минулого і майбутнього. Це ж дуже зручно, чи не так?

Андрій Новак: Дуже зручно "списувати" під час війни, особливо якщо її і війною не називати...

Cfyz: Яку модель економічного розвитку Ви можете пропонувати для уряду України? Які три-п'ять кроків треба зробити для покращення економічного стану?

Андрій Новак: Ту, яку запропонував у своїй книзі "Як підняти українську економіку", яка, до речі, недавно вийшла п'ятим виданням...

Serhii Tunyk: Чи пропонували ви якій-небудь політичній силі, щоб та просувала вашу ідею стосовно економічного розділу Конституції?

Андрій Новак: Вибачте за нескромність, але моя книга "Як підняти українську економіку" — на столах майже в усіх політичних лідерів країни. Але це не заважає їм робити все навпаки...

Я так бачу, що, напевно, доведеться зайнятися політикою самому. Як каже народна мудрість, "хочеш, щоб справа була добре зроблена — зроби її сам".

Надія Майна

Фото В'ячеслава Ратинського