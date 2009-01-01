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Украинский фармпрорыв. "Здоровье" представила препараты на всемирной выставке

Сегодня, 15:22

Выставочный стенд компании посетили представители более 30 стран

уапвуавуа
Один из лидеров отечественного рынка лекарственных средств фармацевтическая компания "Здоровье" представила  препараты за рубежом на крупнейшей отраслевой выставке CPhI Worldwide, которая проходила с 24 по 26 октября 2017 года в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

Самый важный отраслевой форум в мире CPhI Worldwide собрал более 25 тысяч представителей фармацевтической промышленности со всех концов света, которые в рамках выставки смогли обсудить свежие идеи, бизнес-проекты и наладить деловые контакты. Свои продукты представили авторитетные производители, сертифицированные в соответствии с европейскими требованиями, в том числе и украинская компания "Здоровье".

Выставочный стенд компании посетили представители более 30 стран, сотрудники компании провели на выставке встречи с потенциальными партнерами по фармацевтическому производству и дистрибуции, получили ценную информацию об инновационных трендах, новых идеях и технологиях.

"Приятно отметить, что в настоящее время отечественная фармацевтическая отрасль имеет возможность с достоинством представлять свои достижения мировому фармсообществу. Реализация экспортного потенциала отечественной промышленности — это одна из стратегических задач в развитии экономики нашей страны. Украинская фармацевтическая отрасль подтверждает, что мы конкурентны на мировом рынке, и это должны увидеть как отечественные, так и зарубежные представители власти и бизнеса", — подчеркнул Александр Доровской, генеральный директор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье"".

В качестве организатора выставки выступила британская компания UBM International Media, нидерландский офис которой отвечает за организацию серии фармацевтических выставок CPhI, ICSE по всему миру. Выставки CPhI стали проводиться с 1990 года, и теперь они занимают лидирующие позиции среди аналогичных мероприятий и проводятся не только в странах Европы, но и в Японии, Китае, Корее, Индии, Южной Америке.

За годы проведения форум CPhI Worldwide подтвердил статус выставки №1 в мире в своей области. Первая выставка CPhI и привлекла 250 посетителей, последняя собрала уже в сто раз больше. Высокий статус выставки CPhI Worldwide подтвержден знаком качества UFI (Международный союз выставок и ярмарок). Международная выставка CPhI, включающая лекарственные препараты, субстанции, виды первичной упаковки для фармацевтической промышленности, проводиться ежегодно, меняется лишь место ее проведения.

"Выставка CPhI Worldwide — это важнейшее событие для всех производителей лекарственных средств. Еще десять лет назад мы ездили на подобные выставки, чтобы увидеть достижения фармацевтических производителей других стран, а сегодня принимаем участие наравне с ними. Наличие европейского сертификата GMP ставит нашу компанию в один ряд с ведущими мировыми производителями и позволяет достойно представлять Украину на международном фармрынке", — подчеркнул А. Доровской.

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