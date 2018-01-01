Введение налога на выведенный капитал нужно начинать с пилотных отраслей - Павел Климец

Свободные экономические зоны в рамках децентрализации и создания агломераций – это спасение украинской экономики, считает политик.

Павел Климец.

Об этом в интервью изданию Сегодня рассказал известный предприниматель и политик Павел Климец.

По его словам, пилотное введение налога на выведенный капитал позволит избежать существенных потерь для государственного бюджета. По оценкам экспертов, они могут составить до 70 млрд грн в год в случае распространения действия этого налога на всю экономику.

"Я не понимаю, зачем пытаться "съесть слона" целиком, если существует прекрасный проектный метод, и можно "пилотировать" отдельную область или отдельный КВЭД, или отрасль, или даже конкретные предприятия. Получить результат через пару лет и затем, проанализировав, распространить", - рассказал он.

Павел Климец уверен, что налог на выведенный капитал в первую очередь необходимо распространить на те отрасли, которые практически отсутствуют в Украине.

"Например – первое что приходит на ум – производство компьютеров, пылесосов или товаров, которые имеют высокую добавочную стоимость, где есть высокая экспортная составляющая", - заявил он.

Читайте также В Украине налог на заграничные посылки отложили на год

"Я бы обратил внимание на отрасли, которые что-то производят не сырьевое. Нужно проанализировать списки того, что мы завозим в страну, и сколько мы этого ввозим, и есть ли у нас условия для замещения ввоза своим производством? Нужно посмотреть, какие из отраслей не приносят слишком много налога на прибыль, чтобы можно было найти компенсаторы. Давайте дадим им толчок для развития: авиастроение, судостроение", - уточнил Климец.

Он считает, что огромнейший потенциал имеет отрасль металлообработки и машиностроения. "Зачем нам экспортировать металл, если этот металл тут должен превращаться в корабли, например? Бытовая техника, например: давайте посмотрим и начнем больше производить холодильников", - отметил Климец.

Для того, чтобы избежать обвинений в лоббизме и коррупции при определении пилотных отраслей для введения налога на выведенный капитал, Павел Климец предлагает провести широкую дискуссию с участием Министерства экономического развития, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества. Окончательное решение же должно остаться за парламентом. "Все критерии можно разработать, экономические обоснования сделать и посчитать", - уверен Климец.

"Еще лет десять назад в супермаркетах были польские яблоки. А сейчас заходишь в любой супермаркет, даже в "Эпицентр", – на кассах украинские яблоки, мы украинские яблоки экспортируем, и уже даже не видим польских яблок. Это пример правильных шагов по замещению импорта на свои отечественные товары и на развитие экспорта", - привел он пример удачного импортозамещения.

В настоящий момент Павел Климец регистрирует общественную организацию "Институт свободных экономических зон". Ее цель - объединить усилия местного самоуправления и бизнеса в процессе осмысления и создания СЭЗ на своих территориях. В том числе, речь идет об обсуждении критериев, по которым можно выбрать пилотные отрасли и производства для апробации налога на выведенный капитал.

Павел Климец известен в том числе и тем, что еще в 2006-м году выступил инициатором проекта и создал индустриальный парк "Малиновка" в Харьковской области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram