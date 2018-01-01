Экс-глава внешней разведки раскрыл, чего Путин не осознает о биполярном мире

США и Китай являются экономической силой, отметил Гвоздь.

Владимир Путин считает, что Россия снова должна стать мировой сверхдержавой, отметил эксперт Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что его страна снова должна стать мировой сверхдержавой, только он одного не осознает — фактически, уже создан биполярный мир, но в нем не США и РФ, а Штаты и Китай.

Военная сила, чтобы стать сверхдержавой, является только одним из элементов, рассказал бывший глава внешней разведки Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Виктор Гвоздь в интервью "Сегодня".

"Путин считает, что Россия снова должна стать мировой сверхдержавой. Только он одного не осознает: фактически, уже создан биполярный мир, но в нем не США и Россия, а США и Китай. И еще одно он не хочет понимать, а может, и понимает, но у него нет возможности и сил — как это сделать!", — отметил собеседник.

По его словам, "военная сила, чтобы стать сверхдержавой, — только один из элементов. Главное — это быть экономической силой, которой как раз являются США и Китай". "А уже имея эту экономическую мощь, можно и мощные вооруженные силы создавать", — сказал эксперт.

"Если сравнивать военные бюджеты России, Китая и США, то самый маленький из них российский, потому что у русских нет экономических возможностей тратить на оборонку больше", — заявил Гвоздь.

Ранее глава "Центра исследований армии, конверсии и разоружения", военный эксперт Валентин Бадрак говорил, что для Владимира Путина глобальной целью является разрушение самой основы Украины как независимого государства.