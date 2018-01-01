Экс-глава внешней разведки раскрыл, чего Путин не осознает о биполярном мире

США и Китай являются экономической силой, отметил Гвоздь.
Военная сила, чтобы стать сверхдержавой, является только одним из элементов, рассказал бывший глава внешней разведки Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Виктор Гвоздь в интервью "Сегодня".
"Путин считает, что Россия снова должна стать мировой сверхдержавой. Только он одного не осознает: фактически, уже создан биполярный мир, но в нем не США и Россия, а США и Китай. И еще одно он не хочет понимать, а может, и понимает, но у него нет возможности и сил — как это сделать!", — отметил собеседник.
По его словам, "военная сила, чтобы стать сверхдержавой, — только один из элементов. Главное — это быть экономической силой, которой как раз являются США и Китай". "А уже имея эту экономическую мощь, можно и мощные вооруженные силы создавать", — сказал эксперт.
"Если сравнивать военные бюджеты России, Китая и США, то самый маленький из них российский, потому что у русских нет экономических возможностей тратить на оборонку больше", — заявил Гвоздь.
Ранее глава "Центра исследований армии, конверсии и разоружения", военный эксперт Валентин Бадрак говорил, что для Владимира Путина глобальной целью является разрушение самой основы Украины как независимого государства.