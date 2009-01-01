Сегодня, 17:59 RSS

Кулаки и стакан воды в лицо. В Косово депутаты устроили драку в эфире ТВ

Сегодня, 17:15

Зека обозвал Красничи "преступником". Радикал ответил стаканом воды, выплеснутой оппоненту в лицо.

кулак, избиение, драка
В Косово депутаты устроили драку в эфире ТВ Житомир-info
В Косово парламентарии радикального движения "Самоопределение" Фрашер Красничи и вошедшей в правящую коалицию "Инициативы за Косово" Милаим Зека устроили драку в прямом эфире.

Иницдент произошел в эфире телеканала Klan Kosova.

Зека обозвал Красничи "преступником". Радикал ответил стаканом воды, выплеснутой оппоненту в лицо. После этого стороны перешли к обмену ударами, причем представитель "Самоопределения" сумел дважды попасть кулаком в лицо представителю "Инициативы за Косово".

Напомним, ранее сообщалось, что в России на турнире по борьбе произошла массовая драка.

Видео: KlanKosova.

Теги:  
Косово, депутаты, драка, телевидение
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...