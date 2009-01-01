"Лукашенко, уходи!". В Беларуси бунтуют против "налога на тунеядство"

Лидеры марша пообещали властям общереспубликанскую акцию протеста, если президент Беларуси не отменит свой декрет.

В Беларуси бунтуют против «налога на тунеядство» Reuters

В ряде областных центров Беларуси сегодня вновь прошли акции протеста против "налога на тунеядство", который обяжет неработающих граждан платить в казну около 200 долларов в год.

Об этом идет речь в сообщении Русской службы ВВС.

Сообщается, что в Гомеле — втором по величине городе Беларуси — на марш протеста собрались более 1,5 тыс. человек. Люди прошли по центру города, от площади Восстания до площади Ленина, скандируя "Я не тунеядец" и "Лукашенко, уходи!".

Лидеры марша пообещали властям общереспубликанскую акцию протеста, если президент Беларуси не отменит свой декрет "О предупреждении социального иждивенчества", который неофициально называют "декретом о тунеядстве".

В областных городах Могилеве и Витебске, по сообщениям правозащитников, на митинги протеста вышли по 200-250 человек.

Протестные акции не были согласованы с властями. Милиция не препятствовала собравшимся для протестов гражданам.

Отметим, что в пятницу, 17 февраля, протестный "Марш рассерженных белорусов" прошел в Минске, собрав в центре столицы до 2 тыс. человек.

"Налог на тунеядство", согласно декрету президента Александра Лукашенко, обязаны заплатить граждане, более полугода не имевшие официального трудоустройства. Сумма сбора за компенсацию госрасходов на социальные нужды составляет более 200 долларов в год, за неуплату грозит штраф либо административный арест.

Против "декрета о тунеядцах" выступила оппозиция - Объединенная гражданская партия, движение "За свободу" и незарегистрированная партия "Белорусская христианская демократия".

Срок уплаты налога заканчивается в понедельник, 20 февраля.