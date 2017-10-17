Новые протесты в Каталонии. На улицы вышли сотни тысяч людей, опубликованы фото и видео

Протестующие выступали против ареста лидеров и отмены независимости Каталонии.
В Каталонии начались новые протесты: на улицы вышли сотни тысяч людей, которые выступали против ареста лидеров и отмены независимости региона.
Только в Барселоне, по данным гражданской гвардии, собрались около 200 тысяч человек, которые требовали освободить арестованных в понедельник руководителей двух главных каталонских общественных организаций — Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура" Жорди Санчеса и Жорди Куишара, сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.
"Каталонские заключенные, мы хотим, чтобы вы были дома", — кричали протестующие, зажигая свечи в знак протеста против заключения лидеров.
Miles de manifestantes en #Barcelona contrarios a la decisión judicial de ingreso en prisión preventiva para @jordisanchezp @jcuixart pic.twitter.com/ErRsN206rw— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 17 жовтня 2017 р.
Люди держали в руках плакаты с надписями: "Свободу Жорди, политическим заключенным Испании", "Помогите Каталонии", "Спасите Европу" и "Республика — сейчас".
Демонстранты также опротестовали присутствие полиции, освистав полицейский вертолет, пролетающий над ними, с криками "Долой оккупационные силы".
Gritos exigiendo #LlibertatJordis en manifestación Diagonal @assemblea @omnium #IndependenciaCatalunya pic.twitter.com/SpvQ3D4mnW— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 17 жовтня 2017 р.
В протесте приняли участие члены правительства Каталонии и мэрии Барселоны, а также лидеры профсоюзов.
Аналогичные акции прошли в других городах региона. В частности, демонстрация в Жироне собрала 15 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Испания готовится к введению прямого управления Каталонией.
Напомним, премьер-министр Испании Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума, установив при этом крайние сроки, в течение которых Каталония должна прояснить ситуацию с провозглашением независимости, иначе автономия будет приостановлена.
Читайте также по теме: Каталония: референдум постправды