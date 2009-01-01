Полиция установила личность смертника, устроившего теракт в Манчестере

Нападающий действовал самостоятельно, однако неизвестно, помогал ли ему кто-то в подготовке теракта.

Тереза Мэй Reuters

Британская полиция и службы безопасности установили личность смертника, который устроил теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере,

Об этом во вторник, 23 мая, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, о чем со ссылкой на Reuters пишет ТСН.

Выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, Мэй заявила, что власть не готова объявить личность злоумышленника. Также она сообщила, что нападающий совершил атаку один, впрочем, пока неясно, помогали ему другие лица в подготовке.

Кроме того, премьер заявила, что уровень террористической угрозы в стране повышаться не будет, но он остается существенным, возможность совершения теракта остается крайне высокой.

Также, по ее словам, среди погибших и пострадавших много детей и молодых людей. Террорист специально выбрал такое место. Сейчас жизнь многих раненых под угрозой.

Тереза Мэй заявила, что взрыв на концерте в Манчестере был одним из самых ужасных терактов в Британии и крупнейшим на севере Англии и призвала граждан помогать расследованию, предоставляя полиции всю известную информацию.

Молодые люди, выжившие при теракт в Манчестере Reuters

Напомним, в английском Манчестере в понедельник, 22 мая, в 22:35 по местному времени на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел взрыв сразу по окончании концерта певицы Арианы Гранде. По свидетельствам очевидцев, эпицентр находился в фойе концертного комплекса сразу в толпе людей, которые покидали мероприятие.