Потерявший семью при пожаре в Кемерово Востриков простил нового губернатора за фразу о пиаре

Кемеровчанин заявил, что считает исполняющего обязанности губернатора хорошим человеком.

Сергей Цивилев на стихийном митинге обвинил Игоря Вострикова в пиаре на горе РИА Новости

Житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял в огне торгового центра "Зимняя вишня" сестру, жену и троих детей, заявил, что не держит зла на нового губернатора области Сергея Цивилева за произнесенную на митинге фразу о пиаре.

"Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую", - цитирует Вострикова РИА Новости.

Напомним, 1 апреля Цивилев был назначен исполняющим обязанности главы Кемеровской области в связи с отставкой экс-губернатора Амана Тулеева после пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Как ранее сообщалось, 27 марта Цивилев на митинге обвинил Вострикова в "пиаре на горе". В ответ кемеровчанин сказал, что потерял в огне всю семью – сестру Алену, жену Елену и семи, пяти и двухлетнего ребенка.